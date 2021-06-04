Участницу Олимпиады тяжелоатлетку Альбину Хомич поместили под домашний арест из-за скандала со строительством домов для детей-сирот. Фото: архив пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области

Знаменитая спортсменка, многократная чемпионка Европы и мира Альбина Хомич попала под следствие. Тяжелоатлетку из Иркутской области, которая в 2004 году выступала на Олимпиаде в Афинах, поместили под домашний арест. Со спортом это никак не связано. По предварительной информации, все дело в превышении должностных полномочий. Напомним, в 2017 году экс-чемпионка победила на выборах главы своего родного поселка Куйтун. На этой должности она проработала год.

- Обвиняемой вменяется превышение должностных полномочий при выдаче застройщику разрешения на ввод в эксплуатацию домов для детей-сирот, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. – Дома были возведены с нарушением строительных норм и правил.

То, что речь идет именно об Альбине Хомич, «Комсомолке» подтвердили в суде. Правда, срок домашнего ареста, а также стадия расследования этого дела не уточняется. Добавим, что дело о некачественном жилье в Куйтуне было возбуждено в 2019 году. Прокуратура при проверке обнаружила, что застройщик нарушил сроки строительства и сдачи готовых домов. А отделочные работы в квартирах были выполнены не полностью. Также с нарушениями были проведены тепловые сети. А территория не благоустроена.

«Комсомолка» поговорила с бывшим мэром Куйтунского района Андреем Полониным, который общался с Альбиной Хомич во время ее работы главой райцентра.

- Что касается Альбины Хомич, то считаю, было ошибкой ей идти в политику, - считает он. - В свое время она прославляла нашу страну, наш регион в спорте. Была примером для молодежи. А к работе в качестве главы Куйтуна, думаю, она была не готова. Уверен, что у Альбины не было злого умысла сделать то, в чем ее сейчас обвиняют.

В любом случае, виновна Альбина Хомич или нет, выяснят следователи, которые пока не комментируют это дело, а также суд.

ДОСЬЕ "КП"

Альбина ХОМИЧ. Что о ней известно

Альбина Хомич - знаменитая спортсменка (тяжелая атлетика, штанга). Родилась в Куйтуне (Иркутская область) в 1976 году. Заслуженный мастер спорта. С 1993 выступала в составе сборной команды России. Победитель (1995, 1996, 2001, 2003), серебряный (1997, 1999) и бронзовый призер (2000, 2002) чемпионатов Европы, победитель (2001), серебряный (2002, 2003) и бронзовый (1994) призер чемпионатов мира, серебряный призер Игр доброй воли (2001).

На Олимпиаде в Греции в 2004 году Альбина Хомич стала участницей крупного скандала. Допинг-проба показала, что в крови спортсменки есть запрещенное вещество. В результате, 21 августа за несколько часов до соревнований Альбину дисквалифицировали. Вскоре Хомич ушла из большого спорта, занялась политической и общественной деятельностью в Иркутской области. Была районным депутатом, главой поселка Куйтун.

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