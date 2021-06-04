Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 июня: в ковидных госпиталях региона 1243 пациента Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 4 июня. В Приангарье второй день подряд идет прирост госпитализированных в ковидных госпиталях. Так, накануне в больницах количество зараженных увеличилось на 53, сегодня оперативный штаб сообщает, что это число увеличилось еще на 46. Врачи в медицинских учреждениях 4 июня борются за жизнь и здоровье 1243 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Еще несколько тысяч сибиряков переносят болезнь легко и лечатся дома.

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 4 июня возросло до 70 426. За сутки еще 104 человека получили положительные результаты ПЦР-теста.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 июня: переболели COVID-19 больше 68.5 тысяч человек

С начала пандемии коронавируса в регионе от COVID-19 удалось вылечить 68 514 инфицированных, 112 из них узнали о том, что победили болезнь в минувшие сутки. Увы, не всем удается справиться с новой коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб Приангарья сообщил о смерти еще 6 сибиряков от COVID-19.

Всего с начала распространения заразы в регионе Иркутская область потеряла уже 2874 человека: коронавирус стал причиной смерти 2594 из них, еще у 280 заболевших COVID-19 в анамнезе были и другие тяжелые болезни, которые привели к летальному исходу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 июня.

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