Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 июня: в больницах больше 1300 пациентов с COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 7 июня. В Иркутской области число инфицированных новой коронавирусной инфекцией за время пандемии достигло 7 июня70 764. За сутки количество увеличилось на 112 зараженных COVID-19. Такую статистику приводит оперативный штаб региона.

Число занятых коек в ковидных госпиталях региона увеличилось на 62. Сейчас врачи борются за жизнь и здоровье 1374 заболевших.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 июня: COVID-19 переболели 68 744

В Приангарье выздоровели большинство подцепивших заразу. 7 июня победивших болезнь 68 744. За последние 24 часа отрицательные результаты тестов на COVID-19 получили 39 человек.

К несчастью, летальные исходы все еще регистрируются каждый день. Специалисты сообщили о смерти еще 5 инфицированных. Всего за время распространения коронавируса в регионе Иркутская область потеряла уже 2890 человек: причиной смерти 2609 из них стал COVID-19, еще 281 с таким же диагнозом имел в анамнезе еще и другие тяжелые болезни, которые и привели к кончине.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 7 июня.

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