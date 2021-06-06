Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июня 2021 14:29

Фазанка, шалабол и ставить на божничку: названы самые популярные региональные слова в Иркутской области

Оказывается, многие привычные нам выражения известны только в Сибири и больше нигде
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Удивительно, но многие слова, которые мы произносим каждый день, незнакомы жителям другим регионов.

Удивительно, но многие слова, которые мы произносим каждый день, незнакомы жителям другим регионов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ох уж наш великий и могучий! Каких только выражений не услышишь. Причем в разных частях страны рождаются и живут совершенно разные словечки - диалекты. Ко Дню русского языка специалисты блог-платформы Яндекс.Дзен провели исследование: изучили статьи и комментарии 6 миллионов пользователей из всех регионов России, а затем вместе с лингвистами Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН выбрали самые интересные местные слова и дали им определения.

Ну вот, например, умочка - распространенная ласковая похвала. Вы удивитесь, узнав, что так выражаются только в Иркутской области и Забайкалье! Так что жители других уголков страны, вероятно, очень удивятся, если вы их так окрестите. Что такое гачи, кстати, знают тоже только в этих двух регионах.

Дальше - фазанка. Ну привыкли мы так называть среднее специальное учебное заведение! Оказывается, и это наш местный диалект. Правда, он иногда звучит еще и в Хабаровском крае. Жителям остальных территорий придется объяснять, что птица фазан тут совершенно ни при чем. Например, в Красноярском крае училище называют техан.

Наценить - тоже наше «местечковое» слово. Кто бы мог подумать! А еще забавное изнахратить, то есть испортить, знакомо только жителям Приангарья и Красноярского края, как и слово сворот (поворот).

Блоть и швыркать роднят наш регион с Кемеровской областью. Чеплашкой на кухне пользуются не только жители Иркутской области, но Челябинской. А отмахиваться от паутов устали, кроме сибиряков, еще и жители Вологодской и Кировской областей.

Продолжаем удивляться. Такие родные нам слова, как магазинский и фотать - тоже местные диалекты. Где-нибудь в столице вы их услышите едва ли! Да и привычные догоняшки, перепираться и родова, оказывается, исключительно сибирские выражения. Как и куржак (иней) и еслив, еслиф (если).

Чуть пошире география у таких слов, как деляна, копытить (тяжело работать), листвяк (лиственница), на божничку сажать или ставить, насмелиться, обутки, огребаться, халявский, шалабол и шалобол. Ими частенько сыплют в разговорах не только в Иркутской области и других сибирских регионах, но и на Дальнем Востоке, и вблизи Урала. Чуть подальше просочилось словечко ворачиваться - его используют в Оренбургской области и сподряд, известное в Пермском крае.

А вот если, скажем, в соседней Бурятии попросите в канцелярском магазине мультифору, то придется тыкать в товар пальцем, иначе не поймут! Ведь там это называется файлик, как, впрочем, и в большинстве регионов.

Ну и напоследок: на проводинах, - допустим, в армию, - гуляют только в Приангарье и больше нигде! В остальных регионах - проводы.

О РАЗНОМ