Фазанка, шалабол и ставить на божничку: названы самые популярные региональные слова в Иркутской области

Удивительно, но многие слова, которые мы произносим каждый день, незнакомы жителям другим регионов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ох уж наш великий и могучий! Каких только выражений не услышишь. Причем в разных частях страны рождаются и живут совершенно разные словечки - диалекты. Ко Дню русского языка специалисты блог-платформы Яндекс.Дзен провели исследование: изучили статьи и комментарии 6 миллионов пользователей из всех регионов России, а затем вместе с лингвистами Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН выбрали самые интересные местные слова и дали им определения.

Ну вот, например, умочка - распространенная ласковая похвала. Вы удивитесь, узнав, что так выражаются только в Иркутской области и Забайкалье! Так что жители других уголков страны, вероятно, очень удивятся, если вы их так окрестите. Что такое гачи, кстати, знают тоже только в этих двух регионах.

Дальше - фазанка. Ну привыкли мы так называть среднее специальное учебное заведение! Оказывается, и это наш местный диалект. Правда, он иногда звучит еще и в Хабаровском крае. Жителям остальных территорий придется объяснять, что птица фазан тут совершенно ни при чем. Например, в Красноярском крае училище называют техан.

Наценить - тоже наше «местечковое» слово. Кто бы мог подумать! А еще забавное изнахратить, то есть испортить, знакомо только жителям Приангарья и Красноярского края, как и слово сворот (поворот).

Блоть и швыркать роднят наш регион с Кемеровской областью. Чеплашкой на кухне пользуются не только жители Иркутской области, но Челябинской. А отмахиваться от паутов устали, кроме сибиряков, еще и жители Вологодской и Кировской областей.

Продолжаем удивляться. Такие родные нам слова, как магазинский и фотать - тоже местные диалекты. Где-нибудь в столице вы их услышите едва ли! Да и привычные догоняшки, перепираться и родова, оказывается, исключительно сибирские выражения. Как и куржак (иней) и еслив, еслиф (если).

Чуть пошире география у таких слов, как деляна, копытить (тяжело работать), листвяк (лиственница), на божничку сажать или ставить, насмелиться, обутки, огребаться, халявский, шалабол и шалобол. Ими частенько сыплют в разговорах не только в Иркутской области и других сибирских регионах, но и на Дальнем Востоке, и вблизи Урала. Чуть подальше просочилось словечко ворачиваться - его используют в Оренбургской области и сподряд, известное в Пермском крае.

А вот если, скажем, в соседней Бурятии попросите в канцелярском магазине мультифору, то придется тыкать в товар пальцем, иначе не поймут! Ведь там это называется файлик, как, впрочем, и в большинстве регионов.

Ну и напоследок: на проводинах, - допустим, в армию, - гуляют только в Приангарье и больше нигде! В остальных регионах - проводы.