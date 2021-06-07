Благотворительному фонду имени Юрия Тена - 25 лет

Фото: Благотворительный фонд имени Юрия Тена

Более 25 лет назад, еще до официального основания Благотворительного фонда Юрия Тена, родился проект «Собери ребенка в школу». Ежегодно в преддверии Дня знаний дети из многодетных и малообеспеченных семей получают в поддержку от фонда рюкзаки с набором канцелярских принадлежностей.

За это время было вручено свыше 6000 наборов.

Благотворительный фонд традиционно определяет семьи, которым необходима помощь, работая с комиссиями по делам несовершеннолетних и районными отделами социальной защиты населения.

Фото: Благотворительный фонд имени Юрия Тена

— Это хорошее подспорье для многодетных семей, - отмечает мама семерых детей Светлана Скитова. - Рюкзаки сейчас дорогие, и собрать детей в школу бывает непросто. Дети очень рады новым портфелям, дневникам и краскам. Большое спасибо Фонду имени Юрия Тена!

В 2014 году фонд помог переселенцам с Украины, а в 2017-м собрал в школу ребят из поселка Юрты Тайшетского района, семьи которых пострадали от пожаров. В 2019 году наборы первоклассника вручили школьникам, которые проживали на территориях, пострадавших от наводнения. В 2020 году, понимая, что многим семьям непросто из-за пандемии COVID-19, было принято решение увеличить количество рюкзаков с полным набором канцелярских принадлежностей до 1000. В этом году еще 1000 первоклассников отправятся в школу с портфелями от Фонда Юрия Тена.

Фото: Благотворительный фонд имени Юрия Тена

- С каждым годом акция «Собери ребенка в школу» становится все популярнее. Нашу инициативу уже подхватили общественные организации и неравнодушные люди, потому что никакие материальные трудности родителей не должны омрачать праздник для ребятишек, - говорит председатель Благотворительного фонда имени Юрия Тена Елена Тен.

Благодаря доброй акции сотни мальчишек и девчонок из малообеспеченных и многодетных семей каждый год радостно и гордо шествуют в первый класс с новыми рюкзачками, в которых есть все необходимое.