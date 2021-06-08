Ребенок или жизнь: за вооруженное похищение в Бурятии 3-летней малышки у отца по просьбе матери житель Волгограда отправится в колонию

Подозреваемый в похищении признался, что наставил на отца девочки пистолет. Фото: стопкадр с видео СУ СК РФ по Республике Бурятия

- Я достал пистолет из-за пояса, направил отцу в голову и сказал, что забираю ребенка, - признается на видеокадрах допроса ранее уже судимый житель Волгоградской области.

Дело было в январе этого года в Хоринском районе Бурятии. Выйдя из дома, похититель сел с ребенком в такси, поджидавшее у входа, и умчался. Взволнованный отец тут же позвонил в полицию. Сотрудники МВД Бурятии сработали оперативно. Беглеца с девочкой задержали по горячим следам. Когда оперативники открыли двери машины, перехватив ее на въезде в Улан-Удэ, оказалось, что в автомобиле девочка сидела рядом со своей мамой.

Родители ребенка в это время разводились и не могли «поделить» дочь. Похищение стало апогеем их «разборок». Мать к этому времени уже успела переехать из Бурятии в другой регион и не хотела дожидаться решения суда по этому делу. Попросила нового знакомого поговорить с бывшим мужем и уговорить отдать ей девочку. Сама осталась ждать в такси, в то время как ее товарищ размахивал пистолетом перед лицом ее экс-супруга. Вот только по уверениям того самого приятеля о пистолете она не знала.

- Я даже отцу сказал, что мне заплатили, - рассказал также на допросе подозреваемый в похищении. – Чтобы он на нее не подумал, а какую-то другую версию предположил.

В апреле следователями были собраны все улик, доказывающие вину мужчины. Уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего» было передано в суд. Рецидивисту грозило от 5 до 12 лет тюрьмы. Накануне в Хоринском районном суде Бурятии участь похитителя была решена.

- Его приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - рассказали в Прокуратуре республики Бурятия.

Однако сотрудники прокуратуры отмечают, что приговор пока в силу не вступил.

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