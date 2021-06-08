Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 июня: 4982 человека лечат от COVID-19 в Приангарье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 8 июня. В регионе на сегодняшний день 4982 зараженных борются с COVID-19. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме и медики разрешили им лечиться амбулаторно, то есть дома. Таких 8 июня 3520 инфицированных. Все они на самоизоляции.

В ковидных госпиталях региона в последние дни количество пациентов постоянно увеличивается на несколько десятков человек. Так, количество занятых коек в больницах региона больными COVID-19 за сутки увеличилось на 88. Сейчас медики борются за здоровье и жизнь 1462 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 87 из них находятся в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 июня: умерли еще 7 человек

Смерти от COVID-19 в Приангарье продолжаются. За сутки скончались 6 человек от коронавируса и еще один с таким же диагнозом умер из-за другой тяжелой болезни. Всего за время пандемии Иркутская область потеряла уже 2897 гостей и жителей региона: причиной смерти 2615 из них стал COVID-19, еще 282 инфицированных имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и стали причиной кончины.

Стоит отметить, что общее число случаев заражения коронавирусом 8 июня возросло до 70 869 (плюс 105 за сутки), выздоровели уже 68 863 (плюс 119 за сутки).

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 8 июня.

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