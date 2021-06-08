«Единая Россия» подвела итоги мониторинга цен на жилье в регионе

По поручению Игоря Кобзева активисты «Единой России» провели мониторинг цен на жилье на территории региона. Анализировалось изменение стоимости квадратного метра в многоквартирных домах — как новостройках, так и «вторичного» — с января по июнь 2021 года.

Мониторинг показал, что стоимость жилья в Иркутске самая высокая среди всех городов СФО. Менее чем за полгода средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Иркутске увеличилась с 80,4 тыс. руб. до 89,9 тыс. рублей или на 11,2%, стоимость первичного жилья за тот же период увеличилась с 78,3 тыс. руб. до 95,6 тыс. руб. или на 22,2%.

Кратко подводя итоги исследования эксперты отметили, что рост стоимости жилья – это общероссийская тенденция. Однако вызывает серьезную озабоченность, что в Иркутской области этот рост идет быстрее. Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в регионе увеличилась более чем на 21%, вторичного – выше чем на 20%.

Отдельное внимание при мониторинге уделялось ставкам на ипотеку, особенно на предоставление льготных кредитов семьям с детьми. Анализ показал, что в Иркутской области банки формально дают кредит по программе «Семейная ипотека». И даже средняя ставка по ней составляет 4,5-5%. Однако это скорее рекламный ход, в реальности процентная ставка гораздо выше.

«Мы должны рассмотреть все варианты стабилизации цен в ближайшее время!» - заявил по этому поводу губернатор региона Игорь Кобзев.

«Единая Россия» готовит пакет предложений для изменения ситуации, который затем будет направлен в Минстрой РФ, а также «дорожную карту» действий в регионе. Свои предложения партия «Единая Россия» представит к середине июня.

Во-первых, предлагается внести изменения в федеральное законодательство, чтобы убрать либо с помощью квот значительно смягчить разницу в фактической стоимости 1 кв. метра и норматива, утверждаемого Минстроем России. Поскольку именно эта ситуация приводит к нежеланию строительных организаций участвовать в реализации программ по расселению аварийного жилищного фонда.

Во-вторых, поскольку увеличение стоимости жилья связано с ростом цен на стройматериалы, предлагается уменьшить спекуляции на рынке строительных материалов, скорректировав ввоз материалов из других регионов и усилив развитие собственной строительной отрасли. На данный момент в регионе работают 262 предприятия – производителя стройматериалов. Их количество необходимо наращивать.

В-третьих, надо активнее использовать строительство либо приобретение индивидуальных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья.

Отметим, что в пяти муниципалитетах Иркутской области расселение жильцов аварийного жилищного фонда полностью завершится в 3-м квартале этого года: в Слюдянском, Заларинском, Вихоревском, Тайтурском и в посёлке Култук. В общей сложности там расселят 7 тысяч 900 квадратных метров площади. Ещё в шести муниципалитетах завершить расселение планируют в 4-м квартале 2021 года. Это Ангарский городской округ, города Братск и Железногорск-Илимский, а также Бодайбинское, Черемховское и Мамское муниципальные образования. В общей сложности там расселят 28 тысяч 100 квадратных метров площади.