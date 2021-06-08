Олег Дерипаска: Санкции страшны и эффективны, но этот процесс имеет границы

Олег Дерипаска. Фото: Институт экономики роста им. Столыпина

Санкт-Петербургский экономический форум, состоявшийся на прошлой неделе, по составу был менее международным, нежели обычно, однако вопросы поднимал глобальные. Бурно обсуждались «Северный поток-2», новый углеродный налог ЕС и, конечно, санкции. Дерипаска, пострадавший от американской атаки более других, в интервью на форуме назвал их действенным и опасным оружием.

«Американцы вооружили свою финансовую систему. Санкции страшны и эффективны, они серьезно помучили не только меня, но и предприятия, которые я создавал, а также те, которые работали с нашими компаниями, а еще и регионы. Но мы видим, что этот процесс имеет свои границы, свои возможности», - заявил общественник.

Мировые эксперты действительно отмечают предел возможностей санкционной политики и подчеркивают, что некоторые санкции нанесли ущерб, в том числе и своим создателям. Об отдаче санкций, их обратном эффекте говорят даже самые агрессивные критики российского режима.

Один из них - шведский экономист Андерс Ослунд. Бывший дипломат, он вплотную занимается Восточной Европой, Украиной и Россией, и в отношении последней никогда не питал большой любви. Он регулярно настаивал на изгнании России из «большой восьмерки», объявлял «смерть» путинского режима и назначал страну виновной в конфликте с Грузией в 2008 году.

В прошлом месяце Ослунд выпустил доклад об эффективности санкций в отношении России. Не отказываясь от идеи дальнейшего давления на Кремль экономическими рычагами, Ослунд признал одну из конкретных ошибок в действиях Вашингтона: речь о санкциях против Дерипаски и компании ««Русал»». «Министерство финансов не проявило должной осмотрительности и переборщило», - констатирует Ослунд в своем докладе.

По мнению экономиста, санкции достигли своей цели только в отношении одной мишени - живой. Сам Дерипаска вынужден был отказаться от контроля над выстроенным своими руками - с нуля до глобального уровня - бизнесом. И это была цель, публично озвученная Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США. Ослунд, однако, считает такие заявления неправдоподобными. Вероятнее всего, в первую очередь США пытались ослабить позиции ««Русал»а» на мировом рынке алюминия, однако добились только его дестабилизации.

Поскольку на мощности ««Русал»а» приходится 6% производства мирового алюминия, то цены на этот металл моментально взлетели на 20%, поставив в неудобное положение уже Соединенные Штаты. По сути, это произошло из-за того, что охочие до санкций западные политики не рассчитали эффекта от их введения и уже через несколько месяцев были вынуждены пойти на попятную.

Признавать свою ошибку в расчетах Штаты тогда не решились. Кажется, их ключевой промах заключался в том, что Минфин США просто не ожидал такой интеграции российского бизнеса в мировую экономику. «Русал» оказался слишком сильной и эффективной компанией, и американцы попросту обломали об нее зубы.

Смягчение ограничений, однако, не означает, что от Дерипаски и его активов отстали. Вовсе нет. Он сам и его группа ГАЗ по-прежнему в санкционном списке, а судьба завода все еще зависит от прихоти американских политиков. Самое неприятное, что от их настроения зависит и судьба десятков тысяч работников, которые могут лишиться средств к существованию.

В этом содержится ключевая проблема всей санкционной политики в отношении российского бизнеса. Запад заявляет, что санкции не направлены на обычных граждан. На деле все оказывается ровно наоборот: введение рестрикций привело к замедлению экономического роста и ужесточению фискальной политики в России и тем самым негативно повлияло на уровень жизни населения. В итоге больше всех последствия санкций и агрессивной внешнеэкономической политики США ощутили на себе простые россияне.

Более того, заявленные в качестве политических, санкции лишь мимикрируют под них, являясь на самом деле инструментом для решения экономических задач. Это хорошо видно на примере того же «Северного потока-2»: долгое время Белый дом вставлял палки в колеса проекту, который позволил бы диверсифицировать поставки газа в европейские страны. Теперь администрация Белого дома вдруг смилостивилась - президент Джо Байден сказал, что газопровод уже де-факто достроен и санкции на этом этапе будут контрпродуктивными.

Вероятно, накануне встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве американский истеблишмент начинает осознавать и анализировать многочисленные и системные ошибки, допущенные предыдущей администрацией. Постепенно приходит понимание, что ключевой из этих ошибок была жесткая и необдуманная санкционная политика, однако приходит это понимание недостаточно быстро. По мнению Дерипаски, Запад еще два-три года будет продолжать использовать санкционные рычаги в отношении России.

«Они такие тугодумы, считают, что можно еще чуть-чуть надавить на Россию», - сказал Дерипаска на форуме. Сколько же за это время пострадает тех, кто подобно ему принял на себя удар, целью которого, по сути, была вся экономика России и ее народ?