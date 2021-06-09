«Составила компанию»: бесстрашная нерпа сопроводила до берега инспекторский катер на Байкале. Фото: "Заповедное подлеморье"

Самые завораживающие обитатели Байкала - нерпы продолжают умилять. На днях в соцсетях «Заповедного подлеморья» появилось очередное видео с пресноводными тюлениями. На этот снял его один из государственных инспекторов оперативной группы "Баргузин". Подплывая к берегу на катере, он заметил совсем молодую нерпу. Та не испугалась звука мотора и неожиданно начала плыть рядом с катером. С таким сопровождением инспектор доплыл до самого берега. Причем, тюлень, который составил мужчине компанию, увидев, что его снимают, даже попозировал на камеру.

Такое поведение байкальской нерпы удивило инспектора, так как обычно эти животные сторонятся людей и при малейшей опасности спасаются под водой. Лежбища они предпочитают устраивать только вдали от людских поселений.

- Доверие, уверенность и любопытство - свойственны добрым, - подписали видео сотрудники «Заповедного подлеморья».

Напомним, недавно байкальские нерпы восхитили и иркутского фотографа Станислава Толстнева. Находясь на Ушканьих островах, ему удалось запечатлеть на видео, как животные нежатся и жмурятся под теплыми лучами солнца.

- Байкальские нерпы действительно пугливы и не подпускают к себе близко, но молодые тюлени, которым год с небольшим, еще не настолько осторожны, - говорит фотограф. - К ним удается подобраться очень близко, до двух метров. Главное, не делать резких движений.

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