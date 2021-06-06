Загорают на льдинах и ждут туристов: байкальские нерпы попали на видео. Фото: скриншот видео Станислава Толстнева.

«Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу», - стоит только увидеть, как байкальские нерпы дрейфуют на льдинах, так сразу вспоминается эта песня из детского мультфильма. Запечатлеть на видео, как животные нежатся и жмурятся под теплыми лучами на Ушканьих островах, удалось фотографу из Иркутска Станиславу Толстневу.

- Весной 2020 года лед исчез со всего Байкала очень быстро. 5-7 мая дул сильный северо-западный ветер, который разломал весь лед, и он быстро растаял. Я все же поснимал нерп, но загорающих на камнях. А хотелось именно на льдинах. Пришлось ждать год, - рассказал на своей странице в соцсетях фотограф.

Нынче весна на Байкале выдалась не такая ветреная. Льдины плавают по озеру до сих пор, даже в начале лета. Тюлени этому очень рады: принимают солнечные ванны, лениво ворочаясь с бока на бок, и не обращают никакого внимания на то, что вокруг кружит дрон! Так Станислав и сделал заветные кадры.

- Обычно байкальские нерпы пугливы и не подпускают к себе близко, но молодые тюлени, которым год с небольшим, еще не настолько осторожны, - говорит фотограф. - К ним удается подобраться очень близко, до двух метров. Главное, не делать резких движений.

Кстати, полюбоваться, как нерпы загорают на льдинах возле Ушканьих островов, можно не только на видео, но и в живую.

- Государственные инспектора Забайкальского национального парка очистили и подготовили экологическую тропу к лежбищу к началу летнего туристического сезона, - рассказали в ФГБУ "Заповедное Подлеморье". - Нерпа уже ждет гостей.

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