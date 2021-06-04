Таежный блокпост: медведь вымогал еду у пассажиров автобуса на трассе в Иркутской области

Мишка заглядывает в автобус в надежде, что его угостят вкусняшкой. Фото: Анна БОГДАНОВА

На необычный блокпост попали пассажиры автобуса, который ехал по трассе в 23 километрах от Братска. В районе поселка Сахарово дорогу им перекрыл вышедший из леса молодой медведь. Хозяин тайги медленной косолапой походкой подошел к автобусу и начал заглядывать в окна.

В салоне в это время все пассажиры включили свои камеры на смартфонах и начали снимать Топтыгина, который явно подошел, чтобы выпросить еды.

- Ой, какой хорошенький, молодой совсем, - комментирует одна из женщин, и просит у водителя разрешения покормить разбойника с большой дороги. – А можно я ему шоколадку дам?

Водителю такой рэкет со стороны хищника был явно не по душе. Он больше беспокоился за кузов своего автобуса.

- Вот паразит, - сказал мужчина. – Не надо ему ничего давать. Эй, не поцарапай мне машину, паразит!

Топтыгин явно давал понять: пока ему не бросят хоть какую-нибудь сладость, проезд он не откроет. Судя по видео, больше он прыгать не стал, а подошел к двери и облизываясь, начал ждать гостинца. Бросили мишке что-нибудь или нет, так и осталось загадкой, так как видео на этом оборвалось.

Для Сибири такие выходы хищников к трассам совсем не новинка. Например осенью 2020 года, таким вымогательством решила заняться группа медвежат, которая вышла на дорогу где-то на севере Иркутской области. Косолапые вышли на дорогу и, перекрыв проезд УАЗику, стали выпрашивать у водителя еду. Автомобилист же начал снимать медвежий рэкет на камеру.

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