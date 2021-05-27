Это теперь моя берлога: медведь в Братске залез в собачий питомник и забрался в вольер для алабаев

Медведь залез в питомник для собак в Братске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А это кто прячется за березкой, такой «незаметный»? Медведь? Их теперь тоже разводят в питомнике для чихуахуа? Похоже, собаки не рады новому соседу – оглушительный лай раздается на всю промзону. Видео с незваным гостем сняли в Братске 27 мая.

- Прихожу утром на работу, слышу, собаки шумят, пригляделся: да это же медведь! – рассказал КП-Иркутск кинолог питомника «Братский жарок» Александр Грибинчик.

Здесь разводят среднеазиатских овчарок-алабаев и чихуахуа, но чтобы в медведь в вольере – такого еще не было! Что делать?

- Первой мыслью было «спасти собаку» - алабай Есаул оказался в одном уличном вольере с хозяином тайги!, - продолжает он. - Алабаи, конечно, крупные, но медведь их просто разорвет… Я бросился к ним, быстро вытащил собаку, закрыл дверь. Сейчас уже понимаю, что это было опасно. Медведь дикий! На движение возле вольера встает на задние лапы, ревет, бросается на окно здания, к которому пристроен вольер, дерет его когтями. Но выбраться не может.

Александр вызвал полицию, охотоведов, приехали ветеринары, Росгвардия… Случай не рядовой.

- Находясь в безвыходной ситуации, медведь проявлял агрессию и демонстрировал готовность к нападению, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - На месте работал участковый.

Специалисты по отлову собак воспользовались дротиками со снотворным, но четыре дозы медведю – как слону дробинка! Мечется и воет. Хорошо, что выбраться из вольера обратно так же, как залез, не выходит.

Похоже, косолапый забрался через забор между участками в надежде добыть еды на собачьей полевой кухне, но попал в западню.

Пока ветеринары рассчитывают нужную дозу снотворного, мишка обживал вольер. И только через несколько часов удалось вывезти Топтыгина подальше в лес.

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