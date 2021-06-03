Так зарычал, что все бросились наутек: голодный медведь испугал могильщиков на кладбище в Усть-Куте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работу могильщиков, которые в полдень, 31 мая копали могилу на старом кладбище в Усть-Куте, прервал вышедший из леса незваный гость. На погосте неожиданно появился огромный взрослый медведь. Судя по всему, хозяин тайги был голодный, поэтому вести он стал себя не очень приветливо и дружелюбно. Хищник так громко зарычал, что сотрудники кладбища побросали лопаты и бросились наутек. Добежав до сторожки, они вызвали полицию и охотоведов.

Когда сотрудники и специалисты приехали на место, медведь продолжал спокойно разгуливать между могил, и искал хоть какое-то пропитание. Подпускать близко к себе Топтыгин никого не собирался, и как только охотоведы приблизились к нему, он в ответ, едва не кинулся на них.

Чтобы хищник до смерти не напугал местных жителей, пришедших на погост помянуть своих усопших родственников, полицейские приняли решение ликвидировать опасное животное.

- Табельное оружие полицейские применили по закону, - рассказали «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Никто из людей не пострадал.

Напомним, на прошлой неделе медведь вышел из леса в Братске. Там косолапый забрался в питомник для собак.

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