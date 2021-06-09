Мошенник украл у сибиряка через интернет 600 тысяч рублей, а потом сам вернул

Тот самый автомобиль, который ангарчанин пытался купить в Америке. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О новеньком гибридном автомобиле из Америки без пробега по России ангарчанин Алексей Демидов (имя и фамилия изменены по просьбе самого героя публикации, - прим. Ред.) мечтал давно. Мужчина часами сидел на популярном сайте по продаже авто и наконец решился! Свежий, только с конвейера завода, элитный внедорожник Тойота Хайлендер привлек не только внешним видом, набором опций, но и ценой – всего около 1 700 000 рублей.

- Если искать такой в России, он бы вышел примерно на 900 тысяч или на 1 миллион рублей дороже, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Алексей Дементьев. – Фирма, которая продавала его во Флориде и была готова доставить машину в Ангарск, на первый взгляд подозрения не вызвала. Работала она и доставляла авто из Штатов около четырех лет. На странице компании была опубликована официальная лицензия на работу. Ее я, кстати, проверил в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Выбранный Хайлендер Алексею менеджеры сняли на видео и фото и прислали в мессенджер. Выглядело все очень правдоподобно.

- Пейзажи на фоне автомобиля действительно не походи на российские. Солнце, пальмы… - продолжает Алексей. – Девушка, которая снимала видео, за кадром на русском языке сказала, что эту машину отправляют Алексею в Россию. После этого я убедился, что фирма реальная и меня не обманут.

На фото, которое прислал мошенник видно, что машина действительно стоит где-то во Флориде. На заднем плане видны пальмы. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По условиям договора за новенький Хайлендер Алексей перевел на счет фирмы 30% от общей суммы - более 600 тысяч рублей. Остальные он якобы должен был отдать уже после доставки. А привезти авто сибиряку пообещали через три месяца во Владивосток.

- Срок был – ноябрь, - говорит Алексей. – Я настолько ждал эту машину, что считал каждый день. Периодически я связывался с менеджером, чтобы мне рассказывали, где находится авто. Мне всегда отвечали, никто не прятался. Правда, конкретики не сообщали, но на это я и не обратил внимания. Мол, сначала возникли проблемы при погрузке, потом при растаможке, затем на море целую неделю был шторм. За ускорение доставки попросили еще 59 тысяч. Я перевел!

В итоге на дворе уже ноябрь, но корабль с автомобилем Алексея так и не причалил в порт Владивостока. И тогда мужчина занервничал и взялся за собственное расследование. Через американский сервис он проверил вин-номер двигателя автомобиля, фото которого ему прислали менеджеры салона, и выяснил одну любопытную деталь.

- По базам мой Хайлендер действительно поменял хозяина, но пределы США так и не покинул, - говорит Алексей. – Машина по-прежнему находилась во Флориде! В салоне меня вновь успокоили. Ответили на это, что только закончилась растаможка, автомобиль уже грузят. Со мной даже связался якобы директор этой фирмы. Я подождал еще месяц и пошел писать заявление в полицию. Это был уже январь 2020-го.

Обманутый ангарчанин не хочет показывать свое лицо. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

А что продавцы? Они просто перестали выходить на связь и отвечать на сообщения. Алексей было смирился с потерей 678 тысяч рублей и начал копить деньги на другой автомобиль. А несколько недель назад ангарчанину позвонили из уголовного розыска МВД.

- Мошенник, который вас обманул, найден, - сказали полицейские. – Вскоре вам вернут деньги.

- Я не поверил, что так может быть! - говорит Алексей. – Но через несколько дней я приехал на очную ставку и этот аферист, который представлялся менеджером, вернул мне все до копейки. Еще и извинился два раза.

Как рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области, мошенником оказался 24-летний житель Москвы. Уже выяснилось, что он обманул еще как минимум трех жителей разных регионов страны. По словам полицейских, фото и видео Хайлендера, которые прислали ангарчанину, аферист просто нашел в Интернете. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Из-за того, что он вернул деньги, при вынесении приговора суд это учтет. Скорее всего отделается условным сроком. Но, как его вычислили спустя год?

- Вроде, по номеру телефона, а еще он указал свой счет, на который я переводил ему деньги, - говорит Алексей. – Он даже не изменил реквизиты.

Новую машину Алексей купил только в феврале 2021 года. Сам съездил в Уссурийск и выбирал авто вживую. Американский Хайлендер пока так и остался мечтой, которую ангарчанин все же намерен осуществить. Вот только делать покупки через Интернет он пока зарекся.

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