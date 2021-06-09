День России в Иркутске 2021: 12 июня зажигаем на концерте, идем на митинг и смотрим портреты Романовых Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День России в Иркутске 2021 пройдет, как и по всей стране 12 июня. В администрации областного центра рассказали, что традиционный митинг и концерт творческих коллективов в этом году пройдут в сквере Кирова. Начало в 14.00. Подскажем, какие интересные события еще намечены в День России в Иркутске 2021.

День России в Иркутске 2021: Я люблю тебя, Россия!

Концерт с таким названием в День независимости России иркутянам подарят музыканты и вокалисты Иркутской областной филармонии.

- Приглашаем иркутян послушать произведения Исаака Дунаевского, Бориса Мокроусова, Яна Френкеля, Оскара Фельцмана, Давила Тухманова, Андрея Петрова и других композиторов, - говорят в Филармонии.

Это будет интересный и разнообразный вечер, ведь в нем примут участие лауреат международных конкурсов: Вероника Леонова – обладательница народного вокала, сопрано Екатерина Переверзева, фортепианный дуэт Татьяны и Дмитрия Силаевых, аккордеонист Сергей Фукалов и Анна Баранкова, играющая на домре. Также петь будут тенор Денис Ветров, Мария Князева и Дарья Старцева – две обладательницы сопрано. Музыку исполнит Инструментальный ансамбль под управлением Дмитрия Силаева.

День России в Иркутске 2021: Иркутская областная филармония

День России в Иркутске 2021: Династия Романовых в портретах

В Художественном музее 12 июня познакомят с интересными фактами биографий русских самодержцев. В честь Дня России в главном здании Иркутского художественного музея 12 и 13 июня пройдут тематические экскурсии «Династия Романовых в портретах».

- Гости музея увидят портреты русских императоров и императриц от Петра Великого до Марии Федоровны (матери последнего русского царя), - рассказывают в музее. - Узнают истории создания произведений и познакомятся с интересными фактами биографий русских самодержцев и самих художников.

День России в Иркутске 2021: Иркутский художественный музей им. В.П Сукачева

День России в Иркутске 2021: Поднимется Россия

В Иркутском городском театре народной драмы ко Дню России решили возобновить уникальный концерт «Поднимется Россия». Его уже больше года не было в афише, а иркутяне между тем его очень любят.

- Концерт действительно очень востребован благодаря программе, - отмечают в Театре народной драмы. – В нее входят военные песни и современные воинские и казачьи песни.

Радовать своими залихватскими, лирическими, суровыми голосами будут артисты театра.

День России в Иркутске 2021: Театр народной драмы

День России в Иркутске 2021: Русский концерт

В Органном зале 12 июня также проведут под музыку. Звучать будут композиции, созданные известными русскими авторами – Петром Чайковским, Сергеем Рахманиновым, Модестом Мусоргским, Михаилом Глинкой и другими. Вечер поэтому и получил название «Русский концерт». И не удивляйтесь, что звучать мелодии, созданные русскими, будут звучать благодаря органу.

- Орган – дитя европейской культуры и в России он скорее гость, - уточняют сотрудники Иркутской областной филармонии. - Но это не значит, что на нем нельзя играть отечественную музыку. Напротив, именно органная интерпретация позволяет услышать в ней новые, высокие, неожиданные грани.

День России в Иркутске 2021: Органный зал

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