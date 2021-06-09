Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 июня: в больницах региона больше 1500 пациентов с COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 9 июня. В Приангарье продолжает расти количество госпитализированных в ковидные госпитали. За сутки число пациентов с COVID-19 в медицинских учреждениях региона увеличилось на 66.

Сейчас под постоянным наблюдением медиков в больницах находятся 1528 человек. Еще 3444 зараженных лечатся амбулаторно.

За сутки в Иркутской области было выявлено 115 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число случаев инфицирования таким образом возросло до 70 981.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 июня: скончались 8, выздоровели 114

Увы, летальные исходы в области продолжаются. Сегодня стало известно о смерти еще 8 человек. Семеро погибли от COVID-19, еще один инфицированный – от иных болезней.

Всего за время пандемии наш регион потерял уже 2905 подцепивших коронавирус: причиной смерти 2622 стал именно COVID-19, еще 283 зараженных им имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые привели к гибели.

Радует, что большинство все же справляются с болезнью. В Приангарье COVID-19 переболели уже 68 977 человек, за сутки отрицательные результаты тестов пришли 114 боровшимся с инфекцией.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 9 июня.

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