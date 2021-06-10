Благотворительному фонду имени Юрия Тена - 25 лет

Фото: предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

В конце 2016 года Фонд успешно реализовал в Иркутской области проект «Уроки музыки звучат по-новому» по президентскому гранту, направленному на развитие творческих потенциалов учащихся городских и сельских общеобразовательных школ средствами музыкально-компьютерных технологий.

Благодаря проекту 18 школ Иркутской области были оснащены синтезаторными классами. В каждое учебное заведение приобретено по пять ученических синтезаторов и одному учительскому. Оператором проекта выступил Союз женщин России.

По инициативе Фонда были приглашены именитые педагоги из Москвы - доктор педагогических наук Игорь Михайлович Красильников и старший преподаватель Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Денис Петрович Рутгерс. Для учителей они провели в школах мастер-класс о преподавании электронной музыки, а также подробно разобрали технические особенности синтезаторов. По окончании обучения школьные педагоги получили удостоверения государственного образца.

Фото: предоставлено Благотворительным фондом имени Юрия Тена.

- Детей нужно приобщать не только к восприятию музыки, но и к процессу музицирования. Для этого идеально подходят современные электронные инструменты. У них есть масса интересных функций, которые позволяют делать музыку насыщенной. Научить играть на них значительно проще, чем на механических. Это очень перспективное и активно развивающееся направление, думаю, со временем подобные классы перестанут быть редкостью в России, - говорит Игорь Красильников.

- Проект вызвал большой интерес. По его итогам еще несколько школ Иркутской области задались целью открыть подобные интерактивные классы. Каждый учитель избрал свою методику, ведь у школ разные условия, разная численность учеников, варьируется возраст от младших классов до выпускных. Но главная цель - раскрыть таланты тех, кто по какой-либо причине не обучается музыке профессионально, - достигается при любом подходе. И мы уже знаем несколько случаев, когда уроки музыки помогли выявить способности, которых педагоги раньше не замечали, - говорит депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.

Больше пяти лет в музыкальных школах, оснащенных Фондом Юрия Тена, продолжаются уроки игры на синтезаторе. Педагоги уже обкатали новые для них методики, и в маленьких сердцах юных музыкантов синтезаторы заняли почетное место. А это значит, что проект будет жить.