Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 июня: больше 69 тысяч человек в регионе переболели COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 10 июня. Переболели COVID-19 в регионе уже 69 093, выздоровели за минувшие 24 часа 116 ранее инфицированных.

Сегодня в Иркутской области количество случаев заражения новой коронавирусной инфекции превысило уже 71 тысячу. По данным оперативного штаба Приангарья, 10 июня оно составляет 71 099. За сутки положительные результаты тесто получили 118 из них. Региональные власти сейчас обсуждают возможность введения новых ограничений из-за коронавируса, так как за последние две недели количество новых случаев заражения увеличилось на 15%. При этом отмечается, что у большинства болезнь протекает тяжело – им требуется госпитализация. Почти в два раза чаще коронавирус стал протекать с проявлениями пневмонии.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 июня: в больницах 1601 пациент с COVID-19

Количество госпитализированных в последние несколько дней прирастает десятками заболевших – сегодня +73, вчера +66, еще днем ранее +88. По данным медиков в ковидных госпиталях Приангарья сегодня 1601 пациент. При этом, как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, наличие свободного коечного фонда для лечения больных СOVID-2019 по области составляет 20,7%, этот показатель гораздо ниже в Иркутске - всего 6,6%.

Тяжелых пациентов с коронавирусом в больницах 10 июня 92. К несчастью, летальные исходы по-прежнему продолжают регистрировать каждый день. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 7 человек. Всего новая коронавирусная инфекция унесла жизни 2629 боровшихся с болезнью в Иркутской области, еще 283 с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые стали причиной смерти этих людей.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 10 июня.

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