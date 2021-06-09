Новые ограничения могут ввести в Иркутской области из-за коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье могут ввести дополнительные ограничительные меры в связи с увеличением за последние две недели инфицированных COVID-19. Количество положительных тестов на коронавирус в конце мая – начале июня выросло более чем на 15 процентов. Почти в два раза чаще болезнь протекает с проявлениями пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Очень сложная ситуация по коронавирусу у наших соседей: Республика Бурятия и Забайкальский край сейчас – в лидерах по количеству заражений. Бурятия уже ввела значительные ограничительные меры. Иркутская область, к сожалению, также шагнула назад. Наличие свободного коечного фонда для лечения больных СOVID-2019 по области составляет 20,7%. Нагрузка на коечный фонд в Иркутске за последние дни резко возросла, и он значительно ниже общеобластного – всего 6,6%. Таким образом, мы должны быть готовы к ухудшению ситуации и увеличению количества заболевших, - сказал губернатор региона Игорь Кобзев.

С 7 июня коечный фонд для лечения больных COVID-19 в регионе был увеличен – до 1844 коек. При необходимости резерв будет расти.

Пока мэрам районов рекомендовано провести разъяснительные беседы о важности соблюдения профилактических мер с местным населением. Также нельзя забывать о вакцинации.

Окончательное решение о введение повторного локдауна в Иркутской области будет принято на ближайшем заседании СПЭК.

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