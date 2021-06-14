Топ-5 мифов о донорстве: сотрудники Иркутской станции переливания крови развенчали главные заблуждения. Фото: Денис Давыдов.

«Комсомольская правда» продолжает ежегодный проект «Клиника года», призванный помочь медучреждениям наладить диалог с пациентами, рассказать о новшествах в медицине, отметить тех врачей и организации, которым доверяют больше всего.

В рамках проекта мы встречаемся с медиками. Темой очередного интервью в эфире радио «Комсомольская правда» (91,5fm) стала сдача крови – 14 июня в мире отмечается День донора. О том, насколько популярно это среди сибиряков, как правильно подготовиться к процедуре и какие мифы существуют, рассказали специалисты Иркутской областной станции переливания крови.

19 тысяч доноров в год

Запасы в банке крови пополняются ежедневно. Особенно необходимо это перед праздничными днями и летом, когда многие уезжают на отдых и не могут посетить станцию. Тогда доноров приглашают отдельно, а также организуют выездные акции.

- С 7 по 16 июня в Иркутске проводятся мероприятия, посвященные Дню донора, - рассказывает заместитель главного врача станции по медицинской части Михаил Зазнобов. - Так, 10 июня мы устроили выездную акцию у стадиона «Труд»: кровь сдавали 36 жителей города, в основном, в возрасте 25-30 лет и старше.

Станция работает не только в Иркутске, но и в Ангарске, Саянске, Усолье-Сибирском, Братске, Усть-Илимске. В обычный день кровь сдает около 100 человек, а если посчитать и тех, кто делится тромбоцитами и плазмой, то и вовсе 160-170. Особенно много сибиряков откликаются по субботам.

- Всего в год приходят около 19 тысяч доноров, - отметил заместитель главврача Иркутской станции переливания крови по гражданской обороне и мобилизационной работе Олег Бабушкин. - В 2020-м из-за коронавируса их было чуть меньше - 17 тысяч, но донаций все равно сделали немало - около 46 тысяч. Почему охотно откликаются? Многие получают эйфорию от осознания, что их кровь поможет кому-то выжить.

Ключевые условия для сдачи крови - отсутствие ВИЧ-инфекции, гепатитов и сифилиса. Еще одно важное ограничение - вес от 50 килограммов.

Важна и правильная подготовка.

- Если завтра вы идете на донацию, то уже сегодня с 18 часов вечера нужно соблюдать диету: исключит алкоголь, жирные и молочные продукты, мясо, рыбу, консервы, - перечисляет Михаил Зазнобов. - Утром перед процедурой не отказывайте себе в завтраке - понадобятся силы. Лучше всего подойдет каша, хлеб, печенье, сладкий чай. И обязательно подкрепитесь после сдачи крови.

Топ-5 мифов

1. Во время процедуры можно заразиться какой-либо болезнью?

- Нет, это на 100% исключено, - заверяют специалисты. - Все расходные материалы - одноразовые, кроме того, на станции проводятся все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия.

2. Это долгий и мучительный процесс.

- Сама процедура занимает всего 10 минут. Однако перед ней еще проводится анкетирование и сдаются анализы на основные показатели крови: гемоглобин, гематокрит, клеточный состав, определяется группа и резус-фактор. И только после этого врач решает, допускать ли человека к донации.

3. У меня распространенная группа, значит, она мало кому нужна.

- Это заблуждение. Запасы в банке крови лишними не бывают. Даже если конкретного типа сейчас достаточно, то донора пригласят чуть позже, или предложат сдать плазму или тромбоциты.

4. Донорство подрывает здоровье.

- Все наоборот - это активизирует многие функции организма, - говорят медики. - Обычно после процедуры человек даже чувствует облегчение.

5. Сдавать кровь нужно только в случаях крупных ЧС.

- Нет. Кроме того, что запасы крови должны пополняться всегда, не так просто в один миг стать донором. Даже если нет медицинских противопоказаний, может оказаться так, что не подходят вены, мешает стресс или неподготовленность.

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