Сергей Шишкин: «Единая Россия» сильна и конкурентоспособна на политическом рынке

Отчет о работе за 5 лет Дмитрий Медведев представил 9 июня на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России». Предвыборная программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году, по его словам, выполнена. Она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет. По мнению Председателя «Единой России», у партии есть все для уверенной победы на предстоящих выборах в Госдуму.

Свою точку зрения высказал федеральный политконсультант, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Примечательно, что при анализе социолог обратил особое внимание на Иркутскую область.

«Единая Россия», безусловно, воспринимается как партия-лидер и своими делами, как прозвучало в выступлении Дмитрия Медведева, доказывает это. Самое главное - то, что мы видим по социологии, - это запрос на позитивную конструктивную повестку. И партия ее предоставляет», - сказал Виктор Потуремский.

Всем остальным партиям придется либо искать себя в этой повестке, либо добавлять собственное содержание, отметил эксперт. При этом процедура предварительного голосования «Единой России», а затем и выступление Дмитрия Медведева - важные, знаковые события в ходе предвыборной борьбы.

«Вторая составляющая повестки - выраженный запрос на ярких кандидатов, личностей. Это должен быть компетентный профессионал, успешный, с опытом. Знающий, как решить проблему, способный сопереживать и помогать людям. Носитель региональной идентичности и предпочтений», - пояснил эксперт.

Социолог отметил, что хороший пример в этом смысле являет Иркутская область. Несмотря на то что список кандидатов к депутаты еще окончательно не утвержден, итоги предварительного голосования очевидны: избиратели явно выразили свои предпочтения.

«Единая Россия» в Иркутской области меняется. В результате предварительного голосования люди оказали доверие профессионалам, среди которых врач Юрий Козлов, управленец Мария Василькова, химик Андрей Иванов. При этом в строю и опытные политики - Кузьма Алдаров, Наталья Дикусарова. В результате мы видим весьма перспективную команду - учитывая поддержку партии популярным в регионе губернатором Кобзевым», - отметил Виктор Потуремский.

«Выступление Медведев звучало убедительно и весомо. - оценил отчет заведующий кафедрой конституционного права и теории права Юридического института ИГУ Сергей Шишкин. - При доле необходимой политической риторики, он довольно детально охарактеризовал все годы и направления работы партии: от конституционных изменений и материнского капитала до развития территорий, программ «Земский доктор» и «Земский учитель».

Политолог обратил внимание на часть выступления председателя «Единой России», в которой он отметил накопленный партией опыт работы и умение взаимодействовать с людьми, отвечая на их запросы.

«При всех своих недостатках «Единая Россия» действительно сильна и конкурентоспособна на политическом рынке. Почему? Ответ прост: она постоянно работает и постоянно держит обратную связь со своим избирателем - и запросы общества слышит, и отчитывается, что сделано по этим запросам. Собственно, это и обеспечивает ей поддержку различных сообществ и групп, «множеств», из которых состоит Россия», - подчеркнул Сергей Шишкин.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал сделать партию открытой для всех граждан, которым нужна поддержка. Выступая на совместном заседании высшего и генерального советов партии, он отметил что в преддверии выборов в Госдуму 2021 года «надо критически оценить проделанную работу, подготовить новую программу с учетом нынешней ситуации, опытом, изменившихся обстоятельств».

Именно на открытости партии, анализируя выступление Медведева, сделал акцент политолог Владислав Шиндяев, председатель Исполнительного комитета Иркутского регионального отделения «Ассоциации юристов России».

«Это позволяет вспомнить полузабытое определение: «Единая Россия» как партия реальных дел. В последнее время оно почему-то не звучит, но это самый главный и основной аргумент для голосования - наличие реальных дел, полезность для избирателей. Если каждый житель будет видеть, что он обратился с проблемой в партию и вопрос был решен, то это, безусловно, даст не просто преимущество, это будет решающим фактором для людей», - сказал Владислав Шиндяев.

По его мнению, «позитивный настрой и уверенность» руководителя «Единой России» Дмитрия Медведева во время отчета о пятилетней работе должны транслироваться и в региональные отделения. «Предлагая новое, стоит отчитаться и о реализации старых программ», - заметил политолог.

«В этом смысле объявленная «Единой Россией» и поддержанная Владимиром Путиным инициатива об обязательном отчете депутатов всех уровней о конкретных результатах работы - абсолютно закономерный и точный ход. Результаты есть, и если избиратели знают не обо всех делах, имеет смысл обобщить и донести до каждого жителя, что именно сделано», - подчеркнул Владислав Шиндяев.

Отметим, что в ходе общения Владимира Путина с участниками предварительного голосования «Единой России» было предложено ввести регулярные отчеты депутатов перед населением в обязательном порядке. Президент России инициативу одобрил. «Единая Россия» готовится к масштабной кампании, в рамках которой будут подведены итоги деятельности как народных избранников всех уровней, так и партийных проектов.

Несколько иначе высказался по поводу выступления Медведева доцент кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета ИГУ Сергей Шмидт: «Отчет о проделанной работе - важный элемент предвыборной кампании. Очевидно, что «Единая Россия» таким образом захватывает предвыборную и политическую инициативу в ходе выборов. Другие партии пока отстают и вынуждены реагировать на ту повестку, которую задает пария власти».

Напомним, что уже 19 июня «Единая Россия» проведет свой съезд, где планируется утвердить состав кандидатов в депутаты и сформировать основы предвыборной программы. Остальные российские партии проводят соответствующие мероприятия позже.

«Грамотно и системно сформулированный отчет о работе, а точнее, информация, которая содержится в нем - об уже реализованных инициативах, дают возможность и дополнительные аргументы «Единой России» сейчас предъявлять свою новую предвыборную программу. Предыдущие обещания ЕР стремилась выполнять, несмотря на постоянно меняющиеся условия, причем часть этих изменений - например пандемию - в принципе невозможно было предвидеть. Нет оснований не верить, что новые не будут исполнены. Возможности для этого у «Единой России», естественно, имеются. И все это дает ей неплохую стартовую площадку», - считает эксперт.