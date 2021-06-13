Самолет Ил-76 МЧС России прилетел в Иркутскую область для тушения крупного лесного пожара Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Помощь подоспела. Самолет Ил-76 МЧС России прилетел в Иркутскую область для тушения крупного лесного пожара. До этого с огнем в лесах Катангского района спасатели боролись при помощи двух вертолетов Ми-8.

- Два вертолета МЧС России, которые привлекаются к тушению крупного пожара, за прошедшие сутки произвели 52 слива 156 тонн воды, потушено более 500 метров кромки пожара, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Катангском районе действует режим чрезвычайной ситуации Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Однако этого мало. В Катангском районе, по данным на 13 июня, еще больше 30 тысяч гектаров леса в огне. Ситуация чрезвычайная. Пламя пока даже не удалось взять под контроль, то есть локализовать возгорание. Сегодня к тушению приступил Ил-76 МЧС России.

- Самолет Ил-76 может принять на борт 42 тонны воды и сбросить ее за 4 секунды с высоты 50 метров, - отмечают сотрудники регионального МЧС. - Заправка системы водой на земле занимает 10-12 минут.

Вертолеты Ми-8 также продолжать работу. Стоит отметить, что в Приангарье это не единственный лесной пожар. Действуют еще 13 возгораний. Всего леса в регионе тушат 394 человека и 70 спецмашин. Мониторинг с воздуха осуществляется с 12 судов. Угрозы населенным пунктам области, по данным регионального Главка, нет.

ЦИФРА

34149,4 га - общая площадь возгораний в Приангарье 13 июня.

КОНКРЕТНО

В каких районах Иркутской области есть лесные пожары:

Братский район – 1;

Катангский – 1;

Киренский – 1;

Мамско-Чуйский – 1;

Усть-Илимский – 4;

Усть-Кутский – 2;

Усть-Удинский – 1;

Чунский – 2.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08