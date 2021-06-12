Крупнейший пожар в Иркутской области тушат с помощью вертолета МИ-8 МЧС России Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Катангском районе, на севере Иркутской области, бушует крупнейший в регионе пожар. 1400 метров пламенной кромки потушили с помощью вертолета МИ-8, который вылетел на помощь в борьбе со стихией. Также распространение огня сдерживают 6 воздушных судов министерства лесного комплекса.

- Экипаж вертолета Ми-8 произвел 28 сливов, это в общей сложности 84 тонн воды, обработано 1400 метров кромки пожара. В лесах Катангского района продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, - рассказали в "КП"-Иркутск в ГУ МЧС России по региону.

И это не единственный лесной пожар. Огнем охвачены территории 6 районов Иркутской области. 370 спасателей борются с 8 лесными пожарами. По два из них - в Катангском и Усть-Илимском районах, в Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском и Усть-Удинском по одному. Общая площадь лесных пожаров составляет 35863,8 гектаров.

- В пятикилометровой зоне действует 1 пожар в Мамско-Чуйском районе, в 4 км от населённого пункта Колотовка на площади 412 гектаров. Пожар локализован, угрозы населенному пункту нет, - сообщили в ведомстве.

Высокого загрязнения воздуха и превышения концентрации вредных веществ не выявлено.

Также сообщается, что с 12 по 14 июня в лесах региона ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Напомним , согласно требованиям особого противопожарного режима выход в лес запрещён.

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