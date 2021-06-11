МЧС: уровень воды в реках Иркутской области вновь повысится Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из-за дождей, которые в очередной раз обрушились на Иркутскую область, на реках Приангарья вновь ожидается подъем уровня воды. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 12 и 13 июня на реках Иркут, Китой, Белая, Ока ожидается повышение уровней воды на 70-100 сантиметров, - сообщили в ведомстве. - На реках Белая, Ока 13 июня – на 20-70 см, на реках Ия, Уда, Бирюса, на малых реках Южного Прибайкалья – колебание уровней воды в пределах 5-25 сантиметров. А вот на реках Ленского бассейна уровень воды наоборот понизится на 10-45 сантиметров.

Добавим, что уровни воды контролируются в круглосуточном режиме.

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