Из-за дождя оперативные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за дождя, который начался в ночь на 11 июня и продолжился днем, оперативные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Из-за обильных осадков, ведется постоянный мониторинг ситуации, связанной с возможными подтоплениями и другими внештатными ситуациями, - сообщили в городской администрации. - Ситуацию держим на особом контроле.

На данный момент подтоплений и паводков в Иркутске нет. Режим сброса иркутской ГЭС уменьшен до уровня 2100 м3. Оперативные службы уже приступили к патрулированию территорий. В случае возникновения экстренных ситуаций жители могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу.

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