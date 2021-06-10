Глава минздрава Иркутской области спас 10-летнюю девочку без сознания на борту самолета Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- «Внимание, пассажиры! Если в салоне есть врач, просьба отозваться». Такое сообщение по громкой связи передали бортпроводники рейса Москва-Иркутск. Оказалось, что во время шестичасового перелета 10-летняя девочка внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Стюардессы, просившие о помощи, еще не знали, что на борту находится министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Он и отозвался первым.

- Яков Сандаков сразу взял ситуацию под контроль, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» один из помощников главы минздрава. – Он оказал школьнице первую помощь, привел девочку в чувство, померил давление, приложил лед. Также он успел успокоить маму ребенка.

К счастью, совершать экстренную посадку в ближайшем аэропорту пилотам лайнера не пришлось. Девочке стало лучше. Все оставшееся время полета Яков Сандаков следил за состоянием школьницы.

Кстати, мама спасенной девочки узнала о том, что ее дочери помог глава минздрава узнала уже позже. Она связалась с Яковым Сандаковым еще раз и поблагодарила его.

- Здорово, что попали в такие руки, - сказала женщина.

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