"Давление упало, а пульс не прощупывался": глава минздрава Бурятии, рассказала, как спасала пассажирку во время полета

Глава минздрава Бурятии спасла женщину, которой стало плохо на борту самолета. Фото: минздрав Бурятии.

«Внимание, одной из наших пассажирок стало плохо, если на борту есть профессиональный врач, просим срочно откликнуться!» - сообщение от бортпроводников рейса Москва-Улан-Удэ министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова услышала, когда возвращалась из столицы с итоговой коллегии минздрава России. До посадки в Бурятии оставалось еще около двух часов, и министр, наговорившись с коллегами, решила немного отдохнуть.

- Но как только услышала слово врач, сразу соскочила с кресла, - рассказывает "КП"-"Иркутск" Евгения Лудупова. – Смотрю, возле иллюминатора без движения сидит женщина в годах. Глаза закатаны, обмякла, на лице холодный пот. Рядом перепуганный муж. Он пытался привести ее чувства, разговорить, но на слова женщина не реагировала.

Вместе с Евгений Лудуповой на помощь к пассажирке подоспели руководитель Росздравнадзора по Бурятии Зоя Занабадарова и врач Алексей Афанасьев, которые возвращались из Москвы этим же рейсом. В первую очередь министр с коллегами измерили давление обессиленной женщине.

- Оно было крайне низким, - продолжает Евгения Лудупова. – Помимо этого, совсем не прощупывался пульс. Бортпроводники принесли нам аптечку. Поставили укол, а потом положили ее на три сидения.

- Плохо мне, плохо, - еле слышно шептала пассажирка.

- Мы с коллегами без раздумий решили, что надо срочно сажать самолет, - говорит Евгения Лудупова. – Ведь пассажирке лучше не становилось. Арсенал лекарств на борту скудный, а главное, нет никаких аппаратов, чтобы помочь ей, например, в случае остановки сердца.

Ближайшая воздушная гавань, где можно было сесть, оказался новосибирский аэропорт «Толмачево». Там уже ждала машина скорой помощи. Пострадавшую передали врачам, а лайнер через 20 минут продолжил полет.

- 61-летней женщине даже не понадобилась госпитализация, - говорит Евгения Лудупова. – Как только давление нормализовалось, ей даже разрешили лететь в Улан-Удэ.

Об этой истории рассказали все паблики Бурятии в соцсетях, хотя врачи, которые спасали пассажирку, никому не сказали ни слова. Вот ровно так, через интернет узнал о случившемся и сын той самой пассажирки.

- Спасибо огромное, Евгения Юрьевна за оказанную помощь моей маме, - написал мужчина комментарий к посту в одном из популярных пабликов.

Однако, министр не считает, что сделала что-то неординарное.

- Мы просто поступили так, как и должен был поступить врач, - скромно отмечает Евгения Лудупова. – Правда, стресс, конечно, тоже испытали. Я даже обувь не так надела, когда выходила из самолета.

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