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Общество11 июня 2021 4:55

Глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков поздравил с днем рождения девочку, которую спас на борту самолета

Министр оказал помощь школьнице, которой стало плохо во время перелета из Москвы в Иркутск
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков поздравил с днем рождения девочку, которую спас на борту самолета

Глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков поздравил с днем рождения девочку, которую спас на борту самолета

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков на своей странице в соцсети поздравил с днем рождения девочку, которую спас на борту самолета во время перелета из Москвы в Иркутск.

- Желаю ребенку найти свое призвание, чтобы будучи взрослой, быть полезной людям. – написал Яков Сандаков. - Радоваться каждому прекрасному мгновению и сохранить в детском сердце доброту и искренность. Миссию помогать людям выбираешь в тот момент, когда решаешь связать свою жизнь с медициной, а не когда спрашивают: «На борту есть врач»?

Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как 10-летняя девочка потеряла сознание прямо во время полета. Стюардессы, просившие о помощи, еще не знали, что на борту находится глава минздрава Приангарья Яков Сандаков. Министр отозвался первым. Яков Сандаков сразу оказал школьнице первую помощь, привел девочку в чувство, померил давление, приложил лед. Также он успел успокоить маму ребенка. Совершать экстренную посадку лайнеру не пришлось.

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