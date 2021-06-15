Почему вирус стал агрессивнее и сколько привитых заболели: ученый рассказал о ситуации с коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области с каждым днем увеличивается число зараженных коронавирусом. Из-за этого уже отменены массовые мероприятия, а из-за большего числа госпитализированных, в больницах Приангарья развернули более 2 тысяч дополнительных коек. О текущей санитарно-эпидемиологической обстановке, а также чего нам ждать дальше, рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней ИГМУ Игорь Малов, который ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире. Публикуем основные моменты видеосвязи

О ТОМ, КТО БОЛЕЕТ КОРОНАВИРУСОМ

- Вирус постоянно мутирует. Уже известно несколько штаммов: британский, бразильский, индийский. Поведение вируса изменилось. А это значит, что люди стали чувствительнее. В отличие от первого и второго этапов пандемии, у нас болеют не только старшее поколение, но и люди среднего возраста. Также сейчас среди госпитализированных много молодежи, которая не поставила вакцину.

О ТОМ, НУЖНА ЛИ ВАКЦИНАЦИЯ И ЕСТЬ ЛИ ШАНС ЗАРАЗИТЬСЯ БЕЗ ПРИВИВКИ

- Конечно, шанс есть. Более того, сейчас 99% заболевших пациентов не сделали прививку. Вакцинировались и после этого подхватили инфекцию около 200 человек. Кстати, у тех, кто поставил прививку, болезнь протекает легче. Тяжелого ни у кого нет. Смертельных исходов тоже нет.

О КОЛЛЕКТИВНОМ ИММУНИТЕТЕ

- По исследованиям, в Иркутской области доля коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 42-45%. Это неплохой показатель. Но говорить о популяционном иммунитете пока рано. Кстати после вакцины, человеку нужен всего месяц, чтобы образовался стойкий мощный иммунитет к коронавирусу.

О ТОМ, ЗАСТАВЯТ ЛИ СТУДЕНТОВ СДАВАТЬ СЕССИЮ ДИСТАНЦИОННО

- Вопрос о полном дистанте только обсуждается. В случае необходимости мы это быстро осуществим. Если эпидемиологическая ситуация в регионе потребует, мы сделаем это быстро.

О ТОМ, НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ В ТОМ ЖЕ ПУНКТЕ, ЧТО И ПЕРВУЮ

- Это крайне желательно. Дело в том, что кабинет, где вам сделали первую прививку, заносит в базы все данные. После второй у человека будет сертификат, который можно предъявить там, где потребуется. Но, думаю, если вы уедете в другой город, вам не откажут во втором компоненте. Главное, его обязательно поставить.

О ТОМ, НУЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ

- Тут важно насколько длителен ваш иммунитет. Он может исчезнуть через несколько месяцев, а может остаться на 1-3 года. Идеальный вариант здесь такой. Через 2-3 месяца после болезни, проверьте, есть ли у вас антитела. Пусть врачи во время исследования определят, силен ли ваш иммунитет.

О ТОМ, ПОМЕНЯЛИСЬ ЛИ СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА

- Изменения в поведении вируса есть. Но они пока настолько минимальны, что говорить о конкретных изменениях клиники не приходиться. Скажу лишь, что болезнь стала протекать тяжелее. Как у взрослых, так и у детей. Вирус стал более агрессивен к человеку. Он более легко проникает в клетки. Ну а изменения в симптомах станут известны позднее.

О ТОМ, ЖДАТЬ ЛИ ПОЛНОГО ЛОКДАУНА

- Этого нам не хочется. Речи о тотальном закрытии всего нет. Но если ситуация ухудшится, возможно придется это делать. Пока ограничительные меры касаются культурно-массовых мероприятий.

О ТОМ, ЗАКРОЮТ ЛИ ЛЕТНИЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

- В Приангарье уже есть единичные случаи заболевания коронавирусом в детских лагерях. Пока закрывать лагеря и прерывать отдых детей, не планируется. Но, опять же, если эпидобстановка продолжит ухудшаться, если начнет болеть много ребятишек, эту меру придется вводить

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