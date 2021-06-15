«На потерю обоняния уже не жалуются»: иркутский врач рассказал о симптомах зараженных коронавирусом в новый всплеск пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отмена массовых мероприятий и перепрофилирование коек в больницах Иркутской области, - как несложно догадаться, эти меры сейчас принимаются не просто так. Коронавирус снова атакует, цифры в статистике пошли в рост. Да, с прошлой недели кривая по числу инфицированных COVID-19 в Приангарье, впрочем, как во многих других регионах страны, пошла вверх. Число госпитализированных только за эти семь дней увеличилось сразу на 1000. В сутки на больничную койку попадает уже почти по 200 человек. О третьей волне опасной болезни в Прианагрье пока не заявляют, как это произошло в соседней Бурятии, но то, что ситуация осложняется, врачи не скрывают. Чтобы узнать, какая обстановка на данный момент, «Комсомолка» связалась с исполняющим обязанности главного врача иркутской станции скорой помощи Михаилом Козиевым.

- Значимый рост вызовов в Иркутске произошел за последнюю неделю, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Михаил Козиев. – По статистике, еще около месяца назад от больных коронавирусом к нам поступало по 20 вызовов в сутки, сегодня – 60-75. Количество выездов бригад увеличилось не только за счет больных ковидом, а также из-за пациентов с ОРВИ и пневмонией. Кстати, еще месяц назад всех зараженных ковидом госпитализировали. Сейчас же, чтобы рационально использовать коечный фонд, в стационар отправляют лишь тех, кто находятся в тяжелом и в состоянии средней степени тяжести. С легким протеканием болезни лечатся дома. И еще одно наблюдение: люди стали вновь тревожится. Скорую опять вызывают даже если немного поднялась температура.

- Есть ли какие-нибудь отличия от прошлого всплеска пандемии? Изменились ли симптомы у зараженных? И какого возраста инфицированные?

- Подъем только начинается, и делать выводы пока рано, но одно явное отличие мы уже заметили. У пациентов пропал самый классический симптом заболеваемости – потеря обоняния. Весной и осенью прошлого года операторам на это жаловались почти все. Сейчас же чаще всего – это повышение температуры тела и пневмония. Что касается возраста, то чаще заболевают люди среднего возраста. При этом заражается и молодежь, например, студенты, которые проживают в общежитиях. Они переносят коронавирус легко. Тяжелее всего, по-прежнему, людям старше 65 лет, у которых есть сопутствующие заболевания такие как сахарный диабет, бронхиальная астма.

- Как медики скорой переносят вновь возросшую нагрузку? И есть ли проблемы с автопарком на станции?

- Нагрузка возросла – это факт. Проблема в том, что на данный момент у нас болеют коронавирусом 17 сотрудников. Среди них не только врачи, но и водители. Есть единичные случаи, когда врачи заболевают повторно. Надеюсь, этого вскоре не будет, так как мы активно вакцинируем медиков. Отдельно скажу про водителей: их нам сейчас не хватает. Вакансии открыты. Так что, ждем желающих.

- Вы сказали, что некоторые врачи болеют коронавирусом повторно. А среди пациентов такая тенденция наблюдается?

- Случаи действительно есть. Но такую статистику мы пока не отслеживали. Пока разбираемся с текущими вызовами. А их много.

- Противоэпидемиологические меры в регионе ужесточили до 9 июля. Ваш прогноз, когда ждать пика заболеваемости и пойдет ли она вскоре на спад?

- Давать сейчас прогнозы дело очень неблагодарное. Скажу так: того, что завтра или через три-пять дней заражений станет меньше, ждать точно не стоит.

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