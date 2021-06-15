Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 июня: в ковидных госпиталях области 2308 пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 15 июня. В конце мая - начале июня в Иркутской области начался рост случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, причем большинство зараженных сейчас не могут обойтись амбулаторным лечением, заболевание протекает так, что нужен постоянный контроль медиков. Число госпитализированных увеличивается с каждым днем. Только за последние сутки больничные койки в ковидных госпиталях заняли 190 человек. Число коек для больных новой коронавиурсной инфекцией за неделю увеличили на 1300.

- В больницах региона 15 июня под постоянным наблюдением медиков находятся 2308 пациентов с диагнозом COVID-19, - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Приангарья.

Ранее сообщалось, что в регионе всего 2717 коек в ковидных госпиталях. Новые места изыскивают постоянно. Уже снова перепрофилированы часть медучреждений и санаторий.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 15 июня: число инфицированных за время пандемии 71 676

За сутки в Иркутской области COVID-19 подтвердился еще у 121 человека. Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 15 июня возросло до 71 676. Радует, что большинство из заболевших коронавирусом с болезнью справились. За минувшие 24 отрицательные результаты тестов пришли 41 боровшемуся с болезнью. Всего COVID-19 переболели уже 69 512.

К несчастью, смертельные исходы в регионе продолжаются. Сегодня стало известно о смерти еще восемь человек. Семеро из них умерли от коронавируса, еще 1 с таким же диагнозом скончался из-за иных болезней. Всего Иркутская область потеряла уже 2950 подцепивших заразу: причиной смерти 2663 стал именно COVID-19, еще 287 зараженных имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к гибели.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 15 июня.

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