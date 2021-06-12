Ужесточение мер по борьбе с корнавирусом введено в Иркутске с 12 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Только жители Иркутской области хотели вдохнуть полной грудью и начать сезон отпусков без огромного перечня антиковидных мер, каким было богато лето прошлого года, как ситуация с коронавирусом начала ухудшаться - прирост инфицированных в регионе снова растет. На днях Роспотребнадзор сообщил, что количество положительных COVID-тестов увеличилось на 15%, а случаи внебольничных пневмоний участились вдвое. В связи с этим правительство региона вводит новые требования. Изменения в указ внес Игорь Кобзев. "КП" расскажет о том, какие ограничения в связи с коронавирусом ждать в Иркутске с 12 мая 2021 года.

- Согласно документу, общественным объединениям, структурам территориального общественного самоуправления, трудовым коллективам, органам управления юридическими лицами, собраниям собственников недвижимого имущества, органам (организациям), наделенным публичными полномочиями на территории муниципальных образований, иным объединениям граждан воздержаться от проведения мероприятий с очным участием граждан в период с 12 июня 2021 года по 9 июля 2021 года, - рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Под ограничения в связи с коронавирусом в Иркутске попадают и любые развлекательные мероприятия. Однако в отличие от прошлого года есть исключения. Так с 12 июня концерты, спектакли, услуги музеев и зоопарков могут осуществляться только при условии жесткого соблюдения профилактических мер. К сожалению, спортивные игры и матчи снова будут проходить без болельщиков.

Рейды по проверке соблюдения ограничений в связи с коронавирусом будут активизированы в Иркутске с 12 июня 2021.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Иркутске уже были отменены массовые мероприятия в честь дня России. Большинство из них перенесли или изменили формат. Также решается вопрос о корректировке программы ко Дню молодежи.

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