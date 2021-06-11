Ограничения из-за коронавируса в Иркутске на июнь 2021: перенесены массовые мероприятия ко Дню России и Дню молодежи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вновь вводятся ограничения. Причина, как несложно догадаться ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Итак, какие нас ждут ограничения из-за коронавируса в Иркутске на июнь 2021. Уже известно, что перенесены массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России и Дню молодежи. Эту новость сообщили в комитете по социальной политике и культуре администрации Иркутска.

- Отменяются митинг и концерт творческих коллективов, которые должны были состоятся 12 июня, - сообщили в администрации. – Правда, часть мероприятий, в которых примут участие менее 20 человек, пройдут локально, с учетом требований Роспотребнадзора.

Ограничения из-за коронавируса в Иркутске на июнь 2021. Что все-таки не отменят. В честь Дня России в библиотеках Центральной библиотечной системы города, а также в Гуманитарном центре – библиотеке имени семьи Полевых состоятся творческие вечера, патриотические беседы, конкурсы чтецов, а также читательский турнир по шашкам.

Ограничения из-за коронавируса в Иркутске на июнь 2021 затронут не все. Еще часть событий состоятся в режиме онлайн. Например, на страницах творческого клуба «Созвездие» в социальных сетях можно посмотреть концерт, посвященный празднику. А вот дату проведения акции «Литературный квартал «Книги и люди: Век XXI», перенесли. Как обещают организаторы, эти конкурсы, викторины, чтения стихов и прозы, обязательно состоятся. Произойдет это когда наладится эпидемиологическая обстановка.

А теперь о программе, запланированной на Дня молодежи. Сразу скажем, что она сейчас корректируется. Напомним, на проведение культурно-массовых, зрелищно-развлекательных и других массовых мероприятий, действует ограничение.

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