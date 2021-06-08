Выпускные в школах Иркутска 2021: праздник без родителей, в масках и с социальной дистанцией Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Пока школьникам Иркутской области не до дум о нарядах на выпускные. ЕГЭ – в разгаре! А от результатов экзаменов зависит поступление в вузы. Но не успеют ребята оглянуться, как наступит конец июня, а в месте с ним выпускные в школах Иркутска 2021. Но пандемия не закончена. Коронавирус пусть и сбавил позиции, сейчас в регионе ежедневно регистрируют около 100 новых случаев заражения, но все равно опасность сохраняется. А это значит, что выпускным вечерам быть, но с ограничениями.

Если в прошлом году праздники в связи с пандемией проводились в онлайн-режиме, то в этом уже офлайн или вживую. Главное, придерживаться основных рекомендаций Роспотребнадзора: измерять температуру при входе, использовать маски, антисептики и соблюдать социальную дистанцию.

- Все праздничные мероприятия школам необходимо проводить отдельно для каждого класса будь то церемония вручения аттестатов, концертная программа или банкет, – объяснили «КП» - Иркутск» в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

А вот как именно организовать выпускные в школах Иркутска 2021, разделить выпускников по разным кабинетам или выдавать документы в актовом зале каждому классу по очереди, это уже решит администрация учебного заведения.

Также индивидуально будет решаться вопрос о присутствии родителей на выпускных. А именно, пройдет ли торжественная часть с их присутствием, с ограниченным количеством родственников или совсем без них.

- У нас концерт для выпускников состоится без родителей в актовом зале, - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе школы № 3 города Иркутска Дарья Обухова.

Если эпидемиологические меры усилят, как пройдут выпускные в школах Иркутска 2021, «КП» - Иркутск» сообщит дополнительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-10 самых дорогих специальностей в вузах Иркутска: где за обучение надо отдать состояние (подробности)

Поступление в вузы Иркутска 2021: как попасть на бюджет (подробности)