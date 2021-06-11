Запрет на продажу алкоголя в Иркутске на время выпускных будет действовать с 25 по 29 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Совсем скоро выпускные вечера у школьников Иркутска, а это значит, что грядет ограничение продажи алкоголя. К таким мерам приходится прибегать, чтобы в праздники у несовершеннолетних не было соблазна купить горячительные напитки. Итак, будет ли запрет на продажу алкоголя в Иркутске на время выпускных?

- Розничную продажу алкоголя ограничат с 25 по 29 июня, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – По постановлению правительства Иркутской области и распоряжению заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города запрет на продажу алкоголя в Иркутске на время выпускных будет действовать с 14.00 до 23.00.

Но и это еще не все запреты. Невозможно будет купить горячительные напитки и 12 июня – в День России. Запрет будет действовать с 8.00 до 23.00.

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске на время выпускных. Исключения, конечно же, будут. Алкоголь разрешат реализовывать в кафе или ресторанах. Тех же, кто нарушит это постановление, ждут административные протоколы и штрафы: должностные лица должны будут выплатить от 20 до 40 тысяч рублей, юридические – от 100 до 300 тысяч рублей.

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске на время выпускных будет действовать по всей области.

Добавим, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Иркутске, в городе перенесены массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России и Дню молодежи. Например, уже отменили митинг и концерт творческих коллективов, запланированные на 12 июня.

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