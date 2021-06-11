В Бурятии из-за коронавируса вновь закрыли фудкорты, кинотеатры и театры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Бурятии началась борьба с третьей волной коронавируса. Ранее в республике отменили все праздничные мероприятия, запланированные на июнь, а теперь ввели новые ограничения. Чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20 часов. Кроме этого, с 12 июня до 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри ТЦ, за исключением обслуживания на вынос.

- Также до 1 июля закрыты детские развлекательные зоны и центры как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях, - сообщили в правительстве Бурятии. - Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. До 1 июля закрыты кинотеатры, театры, детские лагеря дневного пребывания.

Теперь жители Бурятии не смогут без защитной маски попасть не только в торговые центры, но и кафе, рестораны, а также в общественный транспорт.

- Исходя их текущей эпидситуации, это мягкий вариант ограничений, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. - Если через неделю станет лучше, пойдем на снижение заболеваемости – будем снимать ограничения до 1 июля.

Напомним, что на этой неделе Бурятия резко вышла в число лидеров по темпам прироста заболеваемости в стране, пропустив вперед только Московскую и Ленинградскую области.

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