«Либо моя, либо отправишься на кладбище»: сибиряк, который битой избил возлюбленную в лесу, осужден на 6 лет

Татьяна Боркина до избиения и после. Фото: личный архив

Коротко остриженная прическа, на голове – жуткие шрамы, замазанные зеленкой, а на груди - зашитые раны от ударов ножом. То, как выглядела в ноябре 2019 года 29-летняя жительница Железногорск-Илимского Татьяна Боркина, она с содроганием вспоминает до сих пор. Тогда дикую историю, которая произошла с сибирячкой обсуждали по всей стране, а сама женщина стала героиней популярных ток-шоу.

Вот только перед этим она едва не погибла от рук своего любимого мужчины Антона (имя изменено). 33-летний ухажер, который в начале отношений казался самым заботливым, сдружился с 6-летним сыном Татьяны, через год совместной жизни, превратился в тирана.

- Он стал бросаться на меня с бешенством в глазах, - рассказывала Татьяна «Комсомолке». – Ревновал и злился, что я защищаю от него своего сына. Мы то расходились, то съезжались вновь. После очередного избиения Антон вымаливал у меня прощение, говорил, что сильно любит. Я простила, дала ему последний шанс. Но вскоре терпение кончилось…

Татьяна решила поставить точку в этих отношениях. Однако, Антона это не устроило. Расставание в его планы явно не входило, и он стал еще агрессивнее.

- Он приходил в мою квартиру, долбился в дверь, ломал ручки, мог вскрыть замок или даже залезть через балкон на второй этаж, подставив лестницу, следил за мной, - рассказывала сибирчка. - Я говорила, что хочу расстаться, и он бил меня кулаком в лицо. Приходилось ходить на работу в синяках. Антон все время повторял, что убъет меня, если я от него уйду: «Моя – значит, моя. А нет – вон кладбище».

Первый год отношения между ними были спокойными. Фото: личный архив.

9 ноября Антон перешел от угроз к делу. Он подкараулил Татьяну, когда она шла домой. Силой заставил сесть в машину и вывез в лес. Там он сначала жестоко избил любимую битой, а затем достал нож.

- Я кричала: хватит, я поняла, что я виновата, что я была не права, прости», - говорит Татьяна. – Он хладнокровно ответил, что от любви до ненависти - один шаг. Затем надавил ножом на грудь и прокрутил. Когда он увидел, что я еще живая, он вкрутил нож второй раз и ответил: «Какая ты живучая». Потом третий раз он уже нанес мне с такой силой и так сильно провернул, что я уже начала терять сознание. После этого он спокойно вытер об меня ножик и сказав, прощай, уехал.

Фото головы Татьяны после избиения. Фото: аккаунт kipriyanovna в Инстаграме.

Татьяне чудом удалось выползти на дорогу, где ее заметил один из проезжавших мимо автомобилистов. Он довез раненную женщину в больницу, где врачи спасли ей жизнь. Ну а Антона задержали и поместили в СИЗО, где он дожидался суда полтора года.

- Его приговорили к 6 годам заключения, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Иркутской области. - Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

- Я прошу прощения за то, что совершил, - пытался оправдаться перед вердиктом Антон. – Мои действия были спровоцированы самой потерпевшей. Она не раз пыталась вывести меня из себя. Я не сразу осознал что поступаю плохо. Хорошо что Татьяна осталась жива. У меня не было намерений убивать ее.

Однако 6-летний срок для бывшего возлюбленного, не устроил Татьяну. По ее словам, прокурор запрашивал для Антона 12 лет лишения свободы. В итоге, его осудили по одной статье: «Покушение на убийство».

- Похищение человека так и не доказали, - говорит корреспонденту "КП-"Иркутск" Татьяна. – Кроме этого, ему зачли 1,5 года, проведенных в СИЗО. То есть, через два года он может выйти условно-досрочно.

Так Татьяна выглядит сейчас. Фото: личный архив

Татьяна признается, что она уже восстановилась после увечий. Но полностью лечение еще не закончено.

- Еще нужно делать пластическую операцию на груди, чтобы убрать шрам на груди, - говорит женщина. – Ограничений больше у меня нет. Я здорова. Нашла ли новую любовь? Нет. Мне это больше не нужно. Не хочу окунаться в новые отношения. Даже думать не хочу. Боюсь.

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