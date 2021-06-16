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Общество16 июня 2021 13:14

Взял след за несколько секунд: служебный пес Гефест из Братска нашел пропавшего без вести 7-летнего мальчика

Оказалось, что ребенок гулял по двору и искал пропавшую зарядку от телефона
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Вот он, красавчик пес Гефест

Вот он, красавчик пес Гефест

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

С таким служебным псом, как Гефест из Братска, пропавших людей в городе вскоре начнут искать без привлечения целого отряда полицейских и волонтеров. На днях немецкая овчарка за несколько секунд помогла найти исчезнувшего ребенка.

Итак, началась эта история с того, что в местный отдел полиции обратилась взволнованная женщина. Она рассказала, что несколько часов назад ее 7-летний сын ушел во двор искать потерянную зарядку от телефона и не вернулся. На место вместе с нарядом выехал кинолог Иван Степин и его верный помощник пес Гефест.

- След! – скомандовал Иван Гефесту и приложил к его носу одну из вещей пропавшего мальчика, которую вынесла мать.

Псу много времени не понадобилось. Он взял след через несколько секунд. Гефест привел полицейских к одной из школ. Там Иван Степин вместе с коллегами изучил камеры видеонаблюдения, и заметил в объективе одной из них мальчика, проходившего по школьному двору с мужчиной. Появилась версия, что ребенок мог попасть в руки преступника. Сразу была составлена ориентировка на мужчину с видеокамер, которую передали всем патрульным экипажам. Это дало результат. Вскоре местный участковый заметил ребенка, идущего со взрослым, и окликнул их. Мужчина попытался убежать, но был задержан. Тревога оказалась ложной. Никакого вреда мальчику он причинять не собирался.

То, как мужчина помогал мальчику найти зарядку, попало на камеры.

То, как мужчина помогал мальчику найти зарядку, попало на камеры.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Это был 29-летний местный житель, страдающий психическим заболеванием, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области. - Нескольких часов он ходил жилому сектору с ребенком, пытаясь помочь ему найти зарядку от телефона. Никаких противозаконных действий он не совершал.

Мальчика сразу отвезли домой. Мать уже поблагодарила Гефеста и Ивана за отличную работу. Кстати, Гефест уже не в первый раз помогает найти пропавшего человека. В прошлом году собака верно указала местонахождение двоих детей 7 и 9 лет, ушедших из дома в поселке Зяба Братского района.

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