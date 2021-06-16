Взял след за несколько секунд: служебный пес Гефест из Братска нашел пропавшего без вести 7-летнего мальчика

Вот он, красавчик пес Гефест Фото: ГУ МВД по Иркутской области

С таким служебным псом, как Гефест из Братска, пропавших людей в городе вскоре начнут искать без привлечения целого отряда полицейских и волонтеров. На днях немецкая овчарка за несколько секунд помогла найти исчезнувшего ребенка.

Итак, началась эта история с того, что в местный отдел полиции обратилась взволнованная женщина. Она рассказала, что несколько часов назад ее 7-летний сын ушел во двор искать потерянную зарядку от телефона и не вернулся. На место вместе с нарядом выехал кинолог Иван Степин и его верный помощник пес Гефест.

- След! – скомандовал Иван Гефесту и приложил к его носу одну из вещей пропавшего мальчика, которую вынесла мать.

Псу много времени не понадобилось. Он взял след через несколько секунд. Гефест привел полицейских к одной из школ. Там Иван Степин вместе с коллегами изучил камеры видеонаблюдения, и заметил в объективе одной из них мальчика, проходившего по школьному двору с мужчиной. Появилась версия, что ребенок мог попасть в руки преступника. Сразу была составлена ориентировка на мужчину с видеокамер, которую передали всем патрульным экипажам. Это дало результат. Вскоре местный участковый заметил ребенка, идущего со взрослым, и окликнул их. Мужчина попытался убежать, но был задержан. Тревога оказалась ложной. Никакого вреда мальчику он причинять не собирался.

То, как мужчина помогал мальчику найти зарядку, попало на камеры. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Это был 29-летний местный житель, страдающий психическим заболеванием, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области. - Нескольких часов он ходил жилому сектору с ребенком, пытаясь помочь ему найти зарядку от телефона. Никаких противозаконных действий он не совершал.

Мальчика сразу отвезли домой. Мать уже поблагодарила Гефеста и Ивана за отличную работу. Кстати, Гефест уже не в первый раз помогает найти пропавшего человека. В прошлом году собака верно указала местонахождение двоих детей 7 и 9 лет, ушедших из дома в поселке Зяба Братского района.

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