Станислав Гольдфарб возглавил Общественную палату Иркутска.

Станислав Гольдфарб избран председателем Общественной палаты Иркутска. Назначение на должность доктора исторических наук, профессора госуниверситета, писателя и директора филиала издательского дома «Комсомольская правда» одобрили 22 человека. Пленарное совещание прошло в онлайн-режиме.

- Единогласно участники проголосовали за кандидатуру Станислава Гольдфарба, который последний месяц исполнял обязанности председателя, - сообщили в администрации Иркутска.

Станислав Гольдфарб родился в 1956 году в Харькове. В 23 года он стал выпускником исторического факультета Иркутского государственного университета. Журналистская карьера для действующего директора издательского дома началась с должности редактора вузовской газеты. И даже после того, как в 1986 году он стал старшим научным сотрудником Иркутского научного центра СО АН СССР, Станислав Гольдфарб продолжал писать тексты для изданий «Наука в Сибири» и «Деловая Сибирь». В 2003 году защитил докторскую диссертацию. Известен своими журналистскими и историческими материалами о краеведении, также является автором нескольких научных монографий и художественных книг. На протяжении двадцати лет занимается изданием «Комсомольской правды» в Иркутске.

Напомним, что с 2017 года должность председателя занимал бизнесмен, ресторатор и общественный деятель Юрий Коренев, который трагически погиб 23 мая.

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