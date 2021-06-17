Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 июня: больше 5 тысяч человек лечат в регионе от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 17 июня. В Иркутской области растет число случаев инфицирования, выявляемых ежесуточно, и что еще хуже – растет число госпитализированных. Многие из зараженных заболевают пневмонией, им требуется госпитализация. За минувшие сутки в больницы попали 114 сибиряков с COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приангарье, 17 июня в ковидных госпиталях находятся 2492 пациентов. За последнюю неделю в медучреждения положили порядка тысячи человек.

На данный момент в Иркутской области новой коронавирусной инфекцией больны 5127 жителей. 2635 инфицированных переносят болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 июня: за сутки +123

Число случаев заражения коронавирусом в Приангарье сегодня возросло до 71 923. За сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 123 человека. За это время выздоровели 105 боровшихся с инфекцией. Всего в области коронавирусом переболели уже 69 704 гостя и жителя региона.

К несчастью, не все заразившиеся смогли справиться с болезнью. За время пандемии в Иркутской области от COVID-19 скончались уже 2678, семеро из них умерли за минувшие сутки. Еще 287 с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к смерти.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 17 июня.

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