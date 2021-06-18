Хочешь позвонить, езжай в Китай: в сибирской глубинке пользуются сим-картами Поднебесной, российская связь не ловит. Фото: Федор Батталов

«Ты не собираешься в Китай? А то мне баланс телефона нужно пополнить. Бегать звонить на сопку надоело»... Услышав такой вопрос, житель любого большого города придет в ступор и даже не поймет, о чем идет речь. Но только не 350 человек, проживающих в забайкальском селе Абагайтуй, которое находится в 5 км от границы с Поднебесной. Из-за того, что здесь до сих пор нет вышки сотовой связи, люди вынуждены пользоваться услугами… операторов из Китая. И если многие россияне ездят в соседнюю Маньчжурию в основном за дешевыми вещами, то жители Абагайтуя за сим-картами.

- Да у нас в селе каждый второй был в Маньчжурии, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» сотрудница местной школы Надежда. – Приезжаешь, находишь салон сотовой связи, оформляешь симку на загранпаспорт. Связь работает отлично и совсем недорогая. В месяц на наши деньги не больше 1 тысячи рублей выходит. Как пополнять баланс? Самому ехать опять не обязательно. Всегда можно найти друга, соседа или родственника, который собирается в Маньчжурию. Даешь деньги, и тебе пополняет. Но сейчас вся эта лавочка прикрыта из-за коронавируса, границы-то на замке. Никто никуда уже не ездит. Так что вообще живем без мобильников.

Вид на село Абагайтуй. Фото: Федор Батталов

Вообще население Абагайтуя уменьшается с каждым годом. Например, еще в 2017 году в нем проживало более 500 человек, в 2021-м - почти на 200 меньше. И это неудивительно. Работы и уж тем более развлечений никаких. Всю инфраструктуру можно перечислить по пальцам рук: школа, детский сад, сельский клуб, библиотека, почта, магазин, да фельдшерско-акушерский пункт.

- Отток населения очень большой, - подтверждает глава поселка Федор Батталов. – Например, в этом году уедет еще около 10 семей. Люди в основном трудятся на вахте или живут за счет огородов. Кстати, развивать сельское хозяйство у нас проблематично. Мы находимся в зоне рискованного земледелия. Климат засушливый, все лето может не быть дождей. Посадишь что-то, а ничего не взойдет.

В селе проживают всего около 350 человек. Фото: Федор Батталов

Но вернемся к главной проблеме села. Сказать, что Абагайтуй - это совсем каменный век все же нельзя. Интернет здесь проведен в администрацию и школу. Правда, последнюю на время каникул отключили от мировой Сети. Есть и стационарные телефоны, правда, их раз, два и обчелся - у главы на работе и дома, в школе. А в клубе, внимание, если вы еще помните это название, – есть таксофон.

Фото: Федор Батталов

- Как вызывать скорую? – переспрашивает Надежда. – Всегда можно зайти к соседям у которых есть телефон. На дерево залазить, конечно, не приходится. Но вот на сопочку бегаем частенько, это 1,5-2 километра от деревни. Там можно поймать связь на мобильнике. Скорая все равно быстро не приедет. Ее придется ждать из соседнего Забайкальска, а это около 40 км. Еще из рудника Абагайтуя, который в 18 км, может прибежать фельдшер. То, что у нас появится нормальная сотовая связь, уже верится с трудом. Постоянно отвечают, что нет денег, что это нерентабельно. Мол, мало народу живет. Глава вроде пытается решить вопрос, но что-то не получается.

Фото: Федор Батталов

Глава Абагайтуя Федор Батталов подтверждает слова местной жительницы. И добавляет, что в ближайшее время ситуация вряд ли сдвинется с мертвой точки.

- Понятно, что оператор за свои деньги ставить вышку нам не будет, - говорит Федор Батталов. – Нужно софинонсирование от районной и краевой администрации. Я уже 6 лет обращаюсь туда. Каждый год обещают, что введут в какую-нибудь программу, но всегда что-то идет не так. Например, в программу устранения цифрового неравенства (обеспечение интернетом сел и поселков, численностью от 100 до 500 чел. - прим. Ред.) мы не попали. А сейчас еще пандемия, денег нет. Ведь на постройку линии, протягивание оптоволокна, линии электропередач нужно около 8 миллионов рублей. А кто будет прокидывать связь в умирающее село? Спасибо, что один из операторов подключил к Интернету некоторые соцобъекты.

Фото: Федор Батталов

Местная школа. Фото: Федор Батталов

Фото: Федор Батталов

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