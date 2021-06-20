Принимает роды и носит потомство: в День отца в иркутском зоопарке выбрали лучшего папу

Барни с одной из своих дочек. Вы разглядели малышку? Маскировка потрясающая! Фото: Иркутская зоогалерея

Необычный конкурс накануне решили провести в Доме природы Иркутска – выбрать лучшего папу среди зверят. В День отца 2021 (в России праздник отмечается в 3 воскресенье июня – в этот раз 20-е число) подвели итоги. В соревновании принимали участие барсуки, лисы, крыланы, ежи, сингапурский кот…. А лучшим стал самый небольшой – по размеру, но не по достоинствам – самец обезьянки-мармозетки Барни. Он впервые ощутил себя в такой роли в этом году. Сотрудники зоопарка боялись, что отцовские чувства могут не проснуться и пристально следили за новоиспеченными родителями. И вздохнули с облегчением, когда поняли, что ни Барни, ни мамочка Паулина – не подвели своих малышек.

Вот так сладко спится у папы на спинке новорожденной мармозетке. Фото: Иркутская зоогалерея

- Первое место нашего шутливого конкурса все сотрудники бесспорно присудили именно обезьянке, - рассказывает координатор Дома природы Людмила Ивушкина. – Барни принимал роды, а как только дочки появились на свет, посадил их себе на спину. И, можно сказать, больше не отпускал. Приносил их самке только, когда приходило время покормить новорожденных. Все как в природе. Представители мужского пола у этого, и нескольких родственных видов обезьян, берут на себя все обязанности по воспитанию детенышей с самого момента их рождения и носят их на себе около двух месяцев.

Родились малышки в канун Старого Нового года, сейчас им уже почти полгода, но они все также с удовольствием катаются на спине у папы. Кстати, иркутяне могут сами понаблюдать за этой картиной, прятать обезьянок от людских глаз не пришлось. Они спокойно чувствуют себя в своем вольере, поэтому посетители могут попытаться разглядеть на спине у Барни его малюток.

- Вообще мы планировали обменять мармозеток, но как только поняли, что это обе девочки, подумываем как сделать так, чтобы оставить их у себя, так как у нас есть еще два свободных самца, - говорит Людмила Ивушкина. – К тому же самочки очень долго остаются в семье. Следят за новым потомством, когда то начинает изучать мир.

Самцы разные нужны

Оспорить лидерство Барни не получилось ни у одного отца в зоопарке. Хотя в этом году малышей у других представителей фауны в Доме природы было не мало.

- У нас в этом году впервые за много лет потомство принесли крыланы – летучие лисицы, - рассказывает Людмила. – Но малышка спит и ест со своей мамой, папа в воспитании участия не принимает. Было пополнение у сурикатов, но у мангустов малышами занимаются только мама и родственные самки, папы-сурикаты на воле приносят матери еду, но в условиях зоопарка, им и этого делать не пришлось.

Новорожденный крылан оказался девочкой. Фото: Иркутская зоогалерея

Такая же картина у лисиц обыкновенных. В природе лиса уходит в родильную нору, лис приносит ко входу в нее чем подкрепить силы, но первые две недели даже носа туда не кажет. Ежики хоть и не стайные животные, в Доме природы живут в одном вольере. И как только сотрудники видят «округлившуюся» самочку, отсаживают ее в другую «комнату», чтобы не беспокоилась за сохранность выводка.

А так выглядят малыши-ежата. Их от остальных родственников отселяют, а то мало ли чего... Фото: Иркутская зоогалерея.

- Чтобы у ежихи молоко не пропало, чтобы она не вела себя беспокойно и сама не навредила ежатам, чтобы в общем вольере их не съели по ошибке, тот же папа, - говорит Людмила.

Маленький барсучонок, попавший из другого зоопарка в Дом природы на выхаживание, вообще стал жертвой своей же матери.

- Барсучиха вытащила малышей, покусала, а папа-барсук их никак не защитил, так малышка попала к нам, - делятся историей киперы.

Малыш-барсучок сладко спит. Фото: Иркутская зоогалерея.

Новоиспеченным отцом в этом году стал также сингапурской кошки Фруктик. Его отсаживать от семьи не стали.

- Вредить кошке или котятам он не станет, но ему от его присутствия, как говорится, ни горячо – ни холодно, все хлопоты лежат на кошке, - говорят сотрудники зоопарка.

Так, что у обезьянки-мармозетки Барни – бесспорное лидерство в этом вопросе. Тут уж, ка говорится, не поспоришь.

Кот сингапурской кошки Фруктик: "Кто отец? я?!". Фото: Иркутская зоогалерея

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