Где отдохнуть в Иркутске на новогодние праздники 2022: катаемся на лыжах и тюбах Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Весь год мы трудились не покладая рук, и вот марафон заканчивается. Да, впереди последние недели 2021 года, и пора подумать об отдыхе. Чего не стоит делать, так это пускать все на самотек – не заметите, как 10 дней долгожданных каникул пролетели, а вы толком ничего не успели. А что потом вспомнить? Разве что елку, да салат «Оливье. «Комсомолка» подскажет, где отдохнуть в Иркутске на новогодние праздники 2022. Не забудьте обзавестись теплой одеждой и, желательно, тюбом или санками.

Конечно, коронавирус и тут наложил свой отпечаток - в сквере Кирова большую горку, увы, не построят, но вариантов все же много! Чтобы как следует разогнаться, веселые компании едут в Академгородок, в Топкинский – это почти пригород. Собираясь на Олху и в Байкальск нужно припасти немного больше времени, но зато и удовольствия больше. Очень важно, что есть прокат и брать с собой сами тюбы, сноуборды или лыжи не нужно.

Где отдохнуть в Иркутске на новогодние праздники 2022: ай-да на горки

- «Топкинские виражи» - тюбинговая трасса в микрорайоне Топкинском

- Спорткомплекс «Академический» - лыжная база, сноуборд

улица Фаворского, 1б

- Лыжная база «Динамо»

ул. Карпинская, 119

- ст. Олха, трассы

- город Байкальск, горнолыжка

А ЕСЛИ ЗА ГОРОД?

Где отдохнуть в Иркутске на новогодние праздники 2022: едем в «Тальцы»

Вы легки на подъем? Отлично! Вас ждут в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Уж здесь –то умеют устраивать народные гулянья так, как это было и 100, и 200, и даже 300 лет назад. Колядки, обряды, заезды на лихих тройках лошадей, и самые разные игры. Хранители традиций не только организуют прекрасный отдых. Вас накормят горячими блинами и напоят чаем в самом настоящем «Трактире» и наверняка предложат поводить хоровод с Дедом Морозом. Взрослым можно просто погулять и сделать селфи возле красавицы-елки, а тем, кто помладше - покататься со снежных горок, а потом всем вместе в пикниковой зоне пожарить шашлыки и сытно пообедать.

Место: музей «Тальцы», 47-й км Байкальского тракта

Где отдохнуть в Иркутске на новогодние праздники 2022: едем в Листвянку

Ездовые собаки в Листвянке – это еще одно развлечение, которое стоит себе позволить. Скорость, ветер – красота! Кстати, каюры (те, кто правят упряжкой) советуют тем, кто хочет прокатиться с ветерком – приходить в утренние часы, а кто боится скорости – во второй половине дня. Тогда хаски уже устали и катят медленнее. И не забывайте о теплой одежде! Важный момент – цена. Прогулка в пару километров обойдется примерно в 1700 рублей с человека.

Место: зоопарк при въезде в Листвянку

Где отдохнуть в Иркутске на новогодние праздники 2022: едем на Малое море

В последние годы отдельный пункт хорошего отдыха в Новый год – поездка на одну из турбаз Малого моря. Как правило, к праздникам там готовятся как следует, так что будет вам и Дед Мороз со Снегурочкой, и гид. В это время есть шанс покататься по прозрачному льду на коньках, а не умеете – так пройтись по нему пешком. В глубину видно на километры. Можно увидеть невероятной красоты ледовые наросты на пещерах побережья – все-таки ярче, чем сама природа, никто не умеет расписывать мороз. И самое главное – есть шанс отдохнуть от суеты большого города.

Место: турбазы на Малом море

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