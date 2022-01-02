Как работают торговые центры и кинотеатры в новогодние праздники 2022 в Иркутске: где нужен QR-код или ПЦР

Как работают торговые центры и кинотеатры в новогодние праздники 2022 в Иркутске: какие ограничительные меры действуют? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выходные начались, а это значит, что хочется успеть все – и посвятить день шопингу, и отдохнуть за просмотром премьеры. Но как работают торговые центры и кинотеатры в новогодние праздники? «Комсомолка» расскажет, где больше не понадобится QR–код, а куда не впустят без

Как работают торговые центры и кинотеатры в новогодние праздники 2022 в Иркутске: где спросят QR-код?

С 1 января 2022 года ни в торговых центрах, ни в кафе (что в аэропортах и вокзалах) QR-код о вакцинации от коронавируса не нужен. Эти антиковидные меры смягчили на время новогодних праздников, а если угроза инфекции снизится, то на неопределенный срок. А вот в отдельных павильонах, которые торгуют всем остальным, заветный код обязаны спросить. Напомним, вход магазины продуктов, товаров первой необходимости, а также аптеки остается свободным вне зависимости от прививки. Однако масочный режим и безопасная социальная дистанция – правила, которые прочно вошли в нашу жизнь и вряд ли, скоро позабудутся.

Как работают торговые центры и кинотеатры в новогодние праздники 2022 в Иркутске: во сколько закрытие?

Но это еще не все изменения. Так, вплоть до 3 января всем разрешено праздновать Новый год без ограничений по времени – можно хоть до утра гулять в ресторанах или брать билеты на ночные сеансы в кино. Но тем, у кого нет QR – кодов или официально оформленного медотвода, должны учесть: срок действия ПЦР-теста сокращен с 72 до 48 часов.

Как работают торговые центры и кинотеатры в новогодние праздники 2022 в Иркутске: какие правила еще действуют?

- Введен масочный режим (и периодически проходят рейды в общественном транспорте).

- Посещение павильонов ТЦ (кроме аптек, продуктовых и товаров первой необходимости) при наличии, копии паспорта, QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего.

- Фудкорты работают с условием предоставления электронного меню и оплаты только безналичным способом.

- Посещение кинотеатров, театров, концертов, развлекательных учреждений разрешено при наличии копии паспорта и QR-кода, сертификата, справки.

- Приостановлена деятельность организаций предоставляющих услуги детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

- Работа кинотеатров разрешена при заполняемости не более 50%.

- Посещение фитнес-центров, спортзалов (и других объектов физической культуры и спорта) разрешено при предъявлении копии паспорта и QR-кода, сертификата или справки.

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