Афиша Иркутска на новогодние праздники 2022: в театрах пройдут встречи с Дедом Морозом Фото: Эоэлла КИРИЛЕНКО, с сайта Иркутского музыкального театра.

Куда в Новом 2022 году без спектаклей и представлений? Особенно хочется еще раз зарядиться праздничным настроением. Специально для любителей живой музыки и захватывающих сюжетов «Комсомолка» рассказывает, какой будет афиша Иркутска на новогодние праздники 2022.

Афиша Иркутска на новогодние праздники 2022: проделки Бабы Яги и карнавальная ночь в филармонии

Удивительное представление для тех детей, которые любят музыку, приготовили в Иркутской областной филармонии. «Новогодние проделки Бабы Яги» это не просто концерт, ребята окажутся в центре настоящего детективного расследования.

- Слушателям предстоит непростая задача – распутать клубок хитрых проделок Бабы Яги и помочь Лешему, Коту Баюну и племяннице Бабы Яги вернуть новогодний праздник и подарки Деда Мороза и Снегурочки, которые Баба Яга решила забрать себе, - говорят музыканты. Это будет непросто, но мы знаем, что вы справитесь!

Когда: 3-9 января

Цена: 300-500 рублей

Еще один подарок маленьким иркутянам от солистов филармонии – они соберут множество героев сказок и мультиков в одном зале в спектакле «С Дедом Морозом по сугробам».

- Вместе с Дедушкой Морозом прямо по снежным сугробам мы приглашаем вас в новогоднее путешествие по разным сказкам на выручку любимым героям от опасного и хитрого персонажа, имя которого музыканты держат в секрете, - рассказали в филармонии.

Когда: 3-8 января

Цена: 320-420 рублей

А любителей живой музыки постарше приглашают на карнавальную ночь, которая состоится 4 и 7 января. Солисты филармонии традиционно исполнят любимые мелодии и песни из новогодних кинокомедий. В этот день со сцены прозвучат известные всем хиты из фильмов «Ирония судьбы или с легким паром», «Карнавальная ночь», «Чародеи», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница» и многих других.

Когда: 4 и 7 января

Цена: 500-600 рублей

Афиша Иркутска на новогодние праздники 2022: премьера на сцене драматического театра имени Охлопкова

Праздничная премьера ждет иркутян в драматическом театре имени Н.П. Охлопкова. Спектакль «Новый год к нам идет» рассказывает историю сельского ДК и его талантов. Артисты филармонии застряли на дороге из-за бурана, а это значит, что отчётный концерт для начальника областного управления культуры на грани срыва. К подготовке выступления присоединились даже тренер спортивных секций в клубе, секретарь, техничка и разнорабочий.

Когда: 4-16 января

Еще одна новогодняя история раскроет детям тайну о законах природы, добре и зле. Фото: Иркутский драматический театр им. Охлопкова

Еще одна новогодняя история раскроет детям тайну о законах природы, добре и зле. Любимую всеми сказку «Двенадцать месяцев» о приключениях девочки, которая не по своей воле отправляется в зимнюю метель и стужу за подснежниками в лес, расскажут охлопковские артисты с присущей им тонкостью, юмором и чувственностью.

Когда: 3-5 января

Афиша Иркутска на новогодние праздники 2022: сказка- мюзикл Снежная Королева

Вот уже почти 200 лет история о приключениях маленькой отважной девочки Герды, отправившейся на поиски своего друга Кая в царство Снежной королевы, остается любимой сказкой во всем мире. Тем более, что у этой истории счастливый финал – добро победило зло, любовь и справедливость торжествуют.

"Снежная Королева" уже 200 лет - одна из самых любимых детских сказок. Фото: Музыкальный театр имени Загурского

Все новогодние праздники музыкальную сказку-мюзикл в одном действии можно увидеть в исполнении артистов Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского.

Когда 3-9 января

Цена: 200-300 рублей

Афиша Иркутска на новогодние праздники 2022: «Снегуркин лес» в театре народной драмы

«Иван Царевич и Новый год», «Мороз Иванович» и «Снегуркин лес» - праздничный репертуар театра народной драмы никого не оставит равнодушным в эти выходные дни. Каждый спектакль длится в среднем 60 минут и рассказывают свою уникальную историю о новогоднем чуде. Однако главной премьерой стала постановка о девочке Маше, путешествующей в волшебном лесу и верящей в чудо.

Когда: 6-30 января

Цена: 300 рублей

Афиша Иркутска на новогодние праздники 2022: «Что такое новый год?»

Как познакомить с праздником Новый год малышей? Сделать это обещают актеры театра кукол «Аистенок». Они создали специальное представление для ребят от 1 года до трех лет. Они познакомятся со Снегурочкой и другими сказочными персонажами, узнают о новогодних традициях, а еще дети обязательно повеселятся и поиграют. Внимание! Действие пройдет не в здании Театра кукол, а в бэби-театре Иркутской драмы. Продолжительность 40 минут.

Афиша Иркутска на новогодние праздники 2022: «Байкальский старичок»

Новогодние хороводы, конкурсы и небольшой спектакль ждут ребят в Доме Рогаля. С Дедом Морозом можно будет сфотографироваться и даже получить подарок (его нужно принести с собой, сказочник вручит его в отдельной комнате). Стоит отметить, в это время в выставочном центре будут работать две празднично-новогодние выставки – фотографий «Новогодний вернисаж» и декоративно-прикладного искусства «Зимушка - зима» от Союза мастеров народного искусства «Оникс»

Когда: 3-9 января

Цена: 350 рублей

Продолжительность встречи с волшебником и его внучкой будет 20 минут. При этом, при покупке билета нужно будет заполнить небольшую анкету.

Афиша Иркутска на новогодние праздники 2022: «Вечно эта 345-ая!» в театре кукол «Аистенок»

По отзывам зрителей, музыкальная сказка «Вечно эта 345-ая!», благодаря зрелищности и неожиданным поворотам сюжета, смотрится на одном дыхании. Премьера спектакля состоялась в 2020 году, как раз накануне Нового года.

Когда: 3-9 января

Цена: 500 рублей