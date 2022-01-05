«Сотворить чудо способен каждый»: два охранника организовали новогодние утренники для детей в кризисных центрах Иркутска

Два охранника из Иркутска организовали новогодние утренники для детей в кризисных центрах. Фото: предоставлено Дмитрием Шипициным

В новогодние праздники каждый хочет верить в чудо. Особенно дети. Они ждут его, каждый день ждут, а в Новый год особенно. И, кто если не взрослые, могут подарить им это чудо. Так решил охранник из Иркутска Дмитрий Шипицин и вместе со своим другом и коллегой Александром Сасси начал сбор средств на подарки для ребят. В общей сложности удалось закупить больше сотни сладких «мешочков», который по кризисным центрам, домам милосердия и малообеспеченным семьям города развез сам Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой, а заодно и поиграл с ребятишками. Роли сказочных персонажей исполнили также волонтеры Ксения и Алексей.

- Ждали ребятишки, в день, когда приезжал Дед Мороз даже гулять не пошли, боялись пропустить, - рассказали в иркутском кризисном центре «Мария». – Волшебство, праздник. Всем хочется в такое время почувствовать радость.

Плясать, водить хоровод и участвовать в различных конкурсах - прыгать через посох волшебника, читать стихи - были рады дети всех возрастов.

- Дружно все детки веселились, у нас никто не делится на компании, - поделилась одна из мамочек в кризисном центре.

На роли сказочных персонажей вызвались волонтеры. Фото: предоставлено Дмитрием Шипициным

Устраивает такие новогодние праздники Дмитрий Шипицин второй год, благотворительностью занимается чуть больше четырех лет назад. До этого еще закупал на свои деньги куличи и привозил их в храм на Пасху, чтобы настоятель мог раздать их нуждающимся своего прихода, а также в кризисные центры - «Мария» и «Оберег». Чтобы хватало на семью и на благое дело, даже специально устраивался на стройку для подработки. Со временем к нему присоединялись друзья и единомышленники.

- В 2020-ом получилось закупить 630 куличей! – рассказывает Дмитрий Шипицин. – Тогда кондитерская из Усолья-Сибирского, на которую я случайно наткнулся, ради такого дела продала их мне по большой скидке. А предприниматель бесплатно доставил их в Иркутск и помогал развозить по городу. В 2021-м году также провели утренники для детей в центрах, а на Пасху развезли уже больше тысячи куличей.

Чтобы еще больше было возможностей радовать ребятишек и взрослых, попавших в трудные ситуации, Дмитрий с Александром даже открыли благотворительную организацию. С ее помощью они и собрали средства на сладкие новогодние подарки для ребят Приангарья. Теперь вместе с остальными волонтерами проводить акции будут регулярно.

Денег удалось собрать на 130 подарков. Фото: предоставлено Дмитрием Шипициным

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полицейский Дед Мороз дарил подарки воспитанникам подшефных учреждений

Сказочный волшебник вместе со Снегурочкой поздравили ребят с Новым Годом и поиграли. Только игры были необычные. В развлекательной форме дети повторили или же узнали о правилах безопасности. И, конечно, не обошлось без подарков и пожеланий счастья.

- Появление сказочных персонажей для мальчиков и девочек стало настоящим сюрпризом, они с удовольствием читали стихи, пели песни, отгадывали загадки, получая в награду сладкие призы и игрушки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.

После подшефных учреждений полицейский Дед Мороз отправился поздравлять ребятишек своих коллег, чьи родители сейчас в командировках по долгу службы.

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