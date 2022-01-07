Раздвигали льдины руками: десятки моржей сутки плыли по Байкалу, сменяя друг друга

Десятки пловцов приняли участие в 24-часовом заплыве на Байкале "Ледяной экстрим". Фото: Алексей Никифоров.

Официально этих невероятных людей, которые, сменяя друг друга, способны сутки плыть в воде температурой около нуля градусов, называют, конечно, не моржами. Это спортсмены, рекордсмены по зимнему и ледовому плаванию. И заплыв "Ледяной экстрим" на Байкале - это отборочный старт перед чемпионатом мира по зимнему плаванию, который в 2022 году состоится в Карелии. О том, какие спортивные страсти разыгрались 6 и 7 января в небольшом городке Слюдянка, на побережье Байкала, "КП"-Иркутск рассказали в Ассоциации спортсменов зимнего плавания «Байкал».

- Заплыв прошел в открытой воде озера Байкал, и длился ровно 24 часа. Начавшись в 11.30 6 января, он завершился в это же время праздничного, рождественского дня, - рассказывает Алексей Никифоров, один из участников этого заплыва. - Спортсмены сменяли друг друга, передавая эстафету следующему участнику своей команды через каждые 25 метров. За сутки пловцы заходили в воду по 5 раз с интервалом несколько часов, каждый раз преодолевая дистанцию от 25 метров до 1 километра, проводя в ледяной воде от полминуты до 38 минут.

Обычным, сухопутным и неморозоустойчивым, людям такое даже представить себе сложно! Однако, именно благодаря эстафете ( ведь пловцы не все время были в воде!) "Комсомолка" подготовила уникальный фоторепортаж. Съемку вел участник марафонского заплыва, Алексей Никифоров. А кадры, сделанные им, стоят того, чтобы их поразглядывать. Кстати, температура воды в еще не застывшем, покрытом у побережья редкой ледяной шугой озере составила от силы 1, 5-2 градуса.

Вот так встретил зимних пловцов Байкал. Фото: Алексей Никифоров.

Но озеро все-таки явно "дало добро" на эти старты. Потому что, несмотря на то, что пловцы и и разгоняли руками ледяную шугу, оно было относительно чистым ото льда. Как выяснилось потом - только на время соревнований.

Куски льда пришлось убирать руками. Фото: Алексей Никифоров.

Через ледяную шугу. Фото: Алексей Никифоров.

Между тем ледовые пловцы, привычные ко всему, стоя у берега между льдин, передавали друг другу эстафету.

Это пловцы не здороваются! Так они передают эстафету. Фото: Алексей Никифоров.

Эстафета есть эстафета. Фото: Алексей Никифоров.

Плыли свои отрезки как положено - не только днем, но и ночью. А что этим рисковым людям может помешать? Неужели лед и темнота?

Плыли не только днем, но и ночью. Как положено. Фото: Алексей Никифоров.

Ну вот и финиш. Тут уж, как положено, коллективный портрет на фоне покорившегося Байкала.

Ура, финиш! Фото: Алексей Никифоров.

Теперь можно, наконец, расслабиться. В смысле - бултыхнуться в холодную воду. И это совсем не потому что такая традиция, нет. Так делали после каждого отрезка дистанции.

А после финиша, из ледяной воды - в просто холодную. Фото: Алексей Никифоров.

- После заплывов пловцы отогревались в чане с прохладной водой, - объясняет Алексей Никифоров. - Это отработанная годами методика безопасного восстановления после охлаждения в ледяной воде. А после перемещались в жаркую баню.

К вечеру 7 января Байкал начал гнать к берегу льдины. Фото: Алексей Никифоров.

-Байкал дал провести заплыв, разогнав ледяную шугу в месте проведения перед началом и... заполнил его этой самой шугой сразу по окончании заплыва, - замечает Алексей Никифоров.

Как по заказу! А потом и, хотя и немного, похолодало. Вот так провожал участников заплыва "Ледяной экстрим" батюшка- Байкал.