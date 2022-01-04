Десятки пловцов будут участвовать в суточном заплыве в Байкале 6-7 января. Фото: Алексей Никифоров

Десятки человек примут участие в заплыве «Ледяной экстрим», который пройдет в водах Байкала 6-7 января. Спортсмены и любители из более, чем десяти городов России, соберутся в поселке Слюдянка, где и пройдет суточный заплыв. Об этом КП-Иркутск рассказали в Ассоциации спортсменов зимнего плавания «Байкал».

- Заплыв запланирован в открытой воде озера Байкал, начало в 15.00 6 января, завершение в 15.00 следующего дня, - говорят организаторы. – Спортсмены будут сменять друг друга, проплыв 25 метров.

Ожидается, что температура воды в озере составит чуть выше нуля градусов. Этот заплыв является подготовкой и отбором на чемпионат мира 2022 по зимнему плаванию, который пройдет в Карелии.

Известно, что иркутяне смогут посмотреть на то, как проплывет дистанцию двукратный рекордсмен «Книги рекордов России» Александр Брылин, неоднократный победитель чемпионатов мира, Кубков мира Андрей Денисов, чемпионка России по ледяному плаванию Ирина Часовских.

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