«Моржи» устроили Новый год для батюшки Байкала с хороводом и елкой. Фото: Андрей Бугай

Вот уже пятый год подряд иркутские любители зимнего плавания устанавливают новогоднюю ёлочку на дне Байкала. Все, как полагается, с песнями, хороводом и Дедом Морозом. Праздник «моржи» устроили почти в 230 километрах от родного Иркутска – в Куркутском заливе, что на Малом море. К слову, в этой местности вода считается едва ли не самой теплой на Байкале, от чего туристов здесь – хоть отбавляй. Но то ведь летом, а что зимой? Нынче столбик термометра опустился до отметки -18,-19 градусов. Для сибирских «моржей» погода – благодать. Однако даже несмотря на это установку новогодней красавицы пришлось провести в два этапа.

- В этом году осень была затяжной, поэтому мы ожидали, что лед будет тоньше обычного, - рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск» президент клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай. – Но не тут-то было. Взявшись за работу маленькой бензопилой, мы весь день потратили на изготовление полыньи – закончили только с закатом. Измерили толщину льда – 50 сантиметров.

Во что бы то ни стало «моржи» решили провести для батюшки Байкала персональный Новый год. Елку начали искать еще в середине декабря. Экстремалы кинули клич в соцсетях, мол, может быть, у кого в гараже или на балконе пылится ненужное деревце, а так на благое дело пойдет. Желающих задарить своих хвойных красавиц оказалось много, но выбирали организаторы тщательно, чтобы Байкалу понравилось.

- На нашу просьбу отозвались сотрудники Казанской церкви, - вспоминает Андрей Бугай. – 4 года она пробыла в стенах иркутского храма и «слушала» сотни и тысячи молитв, от того, думаю можно назвать ее особенной.

Устанавливали елочку с песнями и хороводами на льду озера. Фото: Андрей Бугай

Так из-под купола церкви елочка переехала на байкальские просторы. Чтобы не поддаться минусовым температурам «моржи» кружили хороводы вокруг костра и пели новогодние хиты. А после «обряда», снарядившись в водолазный костюм, Андрей Бугай нырнул в полынью и с помощью специального грузового ошейника установил украшенное дерево на глубине четырех метров.

- Под водой оно пробыло полдня, - поделился президент иркутского клуба закаливания. – Как люди убирают елку после праздника, так и мы убрали ее со дна, чтобы ни в коем случае не навредить экологии озера.

Однако уже 11 января хвойная красавица снова вернется на свое место. В преддверии Старого Нового года на Малом море пройдут соревнования по зимнему плаванию среди профессионалов и любителей. На несколько часов дерево опустят на дно и снова поднимут для памятной фотосессии.

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